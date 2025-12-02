Bajo la sombra de los añejos árboles ubicados en la concha acústica del parque Miguel Cortés, diez mujeres artesanas y un varón demostraron al Perú y al mundo que el ancestral tejido en telar de cintura sigue vivo en las comunidades rurales del Alto Piura.

Los piuranos disfrutaron de una mañana de identidad, arte y tradición, en el marco del Primer Concurso Regional de Tejido en Telar de Cintura “Hilos que tejen memoria”, organizado por la Asociación Tallapoma de Sol y Luna, al conmemorar su V aniversario fortaleciendo la identidad cultural de Piura.

GANADORES

La artesana del caserío Quinchayo Alto, en Santo Domingo de Morropón, Audelia López López, se llevó el primer puesto (S/ 500), el segundo lugar fue para Elsa Rivera de Santur (Yanchalá-Ayabaca), quien ganó 300 soles y Fedima Chichay de Robledo, también de Yanchalá, se adjudicó el tercer puesto.

Las participantes tuvieron el reto de elaborar en dos horas y media, un telar de 65 centímetros de largo por 40 cm. de ancho y reproducir una iconografía de los petroglifos de Samanga y petroglifos de Yanchalá, que ellas mismas eligieron.