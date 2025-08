Una portada que irradia júbilo e inocencia nos da la bienvenida a “Lo que queda de nosotros” (Revuelta Editores), la opera prima de Diego Víctor Chávez, escritor peruano que ha volcado los temores que vivimos alguna vez, cuando fuimos adolescentes, en la historia de amor entre Fabricio y Luna, los personajes de su novela.

En su libro que se encuentra en la FIL LIMA, el autor aborda temas relacionados al enamoramiento adolescente, la sexualidad, la salud mental y las disfunciones familiares presentes en todas las realidades, y a las que muchas veces se le da muy poca atención.

“Quise mostrar cómo las relaciones sentimentales despiertan en uno los mayores fantasmas, miedos y demonios que quizás en la adolescencia no se toman tan en serio, pero pueden ser relaciones que te marquen el resto de la vida”, comenta Diego a Correo.

¿Cómo repercuten esos temores en la adultez?

Uno hasta adulto puede seguir cargando con heridas de relaciones que empezaron mal en la infancia; y esas relaciones también [pueden ser] un espejo de los vínculos con los padres.

¿Y por qué escribir una novela sobre ello?

Quise hacer una novela que refleje patrones psicológicos. Fue totalmente espontáneo, pero después cuando terminé de escribirla y había reflejado mucho de eso dije: “Puede ser muy útil para mucha gente mirar en retrospectiva”.

Es una ficción de amor muy distinta...

Al leerla fácilmente se puede decir: “No, no estaba solo, no estaba loco, no estaba loca, a otras personas también les ha pasado”. Quizás se romantiza mucho el amor en muchas ficciones y a veces cuando uno ve eso dice: ¿Por qué yo no puedo vivir algo así?

¿Cuál sería entonces el propósito de este tipo de ficción?

De pronto, una ficción que te muestra el lado oscuro, por decirlo así, de ese romance juvenil puede ser también un alivio para mucha gente que se sentía sola.

¿Ha sido complejo llevar a tus personajes por temas tan sensibles como la depresión?

Fue muy espontáneo. Los personajes empezaron siendo como inspirados en algunas personas que conocía o en mí mismo mezclado con historias que había escuchado, pero traté salirme de los estereotipos. Todos terminan siendo muy humanos, muy reales, muy heridos, pero también con muchas ganas de encontrar su camino. (...) Quisiera que esto pueda ser un espejo para otras personas, para que no se sientan solas en esa humanidad que a veces puede ser tan frágil y tenebrosa.

¿Por qué aún en estos tiempos, en dónde se habla más sobre salud mental, aún existen prejuicios sobre el tema?

El reto es desestigmatizar un poco los diagnósticos y ver que todos somos personas que estamos lidiando con lo nuestro, con lo que nos ha tocado. Creo que si todos somos un poquito más conscientes, cuando conozcamos a personas que lidien con esos temas [como la depresión], vamos a saber cómo acompañarlas.

En cierta forma, la literatura nos ayuda a escapar de esta realidad...

Es como un portal bien curioso porque si bien nos escapa de la realidad nos adentra en ella al mismo tiempo. La ficción te saca de la realidad, pero te acerca a otras realidades para que tú puedas ver esto con ojos distintos.

¿Se puede catalogar tu libro con una narrativa de autoayuda?

Esto no es un libro de autoayuda. En eso yo hago mucho énfasis. No es un libro que busca dar respuestas, no es un libro que tiene algún objetivo moralista. Es una historia bonita, romántica, pero también dura, cruda, tiene todos los matices y más que preguntas probablemente pondrá temas de conversación sobre la mesa y abrirá nuevas posibilidades de explorar el dolor.

¿Esperas que tu novela tenga algún impacto en los jóvenes?

Por un lado soy muy creyente de que la ficción, más que tener un objetivo transformador, tiene un objetivo de abrir posibilidades. Entonces, claro que me encantaría que este libro ayude a alguien que estaba deprimido a decidir no quitarse la vida, sería increíble.

SOBRE EL AUTOR

Diego Víctor Chávez, escritor

Escritor, cantautor y director creativo publicitario, es fundador de Ideari Creative Company. “Lo que queda de nosotros” es su primera novela publicada bajo el sello editorial Revuelta Editores. En redes sociales esta como @_dondiegodenoche.

1988 noviembre nace en Lima el escritor Diego Víctor.

2015 quedó finalista en el programa de La Voz Perú.

2023 ganó el concurso de Revuelta Editores.

