Con determinación y una prosa poética, la escritora Piedad Bonnett llegó a Lima para presentar su más reciente publicación “La mujer incierta” (Editorial Alfaguara), una novela que parte desde su experiencia en la vida para contar sobre los temores y problemáticas que aún enfrentan las mujeres en la cotidianidad.

La también poeta nos cuenta la historia de su niña interior, en un convento de monjas, curiosa por explorar la sexualidad y una rebeldía que se camufla en la escritura para sobrellevar esa presión social a la que se enfrenta al convertirse en mujer.

“Escribí esto [La mujer incierta] para mostrar cómo las mujeres de mi generación estuvimos abocadas a muchas cosas. [...] Entonces, me interesó mostrar en el libro no solo lo mío, porque eso no le importa a nadie, sino todo el contexto que hacía que fuéramos mujeres con un ímpetu de libertad enorme y con unas tremendas coacciones sociales”, detalla Bonnett a Correo.

¿“La mujer incierta” es una autobiografía?

No es una autobiografía. Si se la ofreces así al lector, él va a pensar que es toda tu vida ahí, pero es un libro autobiográfico porque lo fui desarrollando, no con un plan previo y delineado, sino con una experiencia de reconocimiento en donde yo me miraba y destruía mis propios mitos.

¿De qué se dio cuenta al escribir este libro?

Hasta que escribí este libro no me di cuenta que toda mi vida había estado dominada por la ansiedad. Cuando yo tenía 15 años estaba en un internado y tenía náuseas a las dos de la mañana, me despertaba angustiada, estaba muy sola. Entonces, la literatura se convirtió en la manera de transformar esto.

¿Cómo muestra esa angustia en su narrativa?

Las mujeres de mi generación nos creíamos libres, pero estábamos presas de una circunstancia. Nos decían todo el tiempo: haga el amor y no la guerra, tenga hijos libres. Llegó la píldora, el divorcio, pensábamos que éramos mujeres superempoderadas. Pero luego te quedabas embarazada y tus padres te decían que tenías que casarte porque qué va decir la iglesia. Esas coyunturas [se vivían] y hoy es la que muchas mujeres viven.

¿A qué se debe ello?

A que somos una sociedad totalmente tradicionalista y acrítica, porque nos educaron durante muchos años a una cosa puramente memorística. Y yo me imagino que en ciertas regiones de estos países [de Latinoamérica] todavía se enseña así.

¿Cuál cree que es el punto de partida para lograr un cambio?

Hay mucho en las culturas ancestrales que merece ser revisado. Las culturas ancestrales son tremendamente machistas, maltratan a las mujeres, pero [se dice] hay un mito y no se toca. Se dice, “Bueno, allá ellos que hagan con su cultura lo que puedan”. Pero no, estamos obligados a proteger a esas mujeres. Eso hay que volver a ponerlo sobre el tapete y discutirlo, pero la gente tiene miedo.

¿La mujer incierta es un libro feminista?

Mi libro sí tiene una conciencia feminista. O sea, mientras yo lo escribía, estaba haciendo una cosa casi militante. Lo que no tiene es un aparato teórico feminista, ni discurso feminista.

¿Por qué hoy en día se tiene una estigma sobre el feminismo?

Porque hay un aparato patriarcal que no resiste que las mujeres ocupamos un lugar que ellos ocuparon tradicionalmente. Pero [también] hay una serie de mujeres que se han adherido a eso porque piensan que ellas están destinadas para servir. Entonces ahí esta la señora que le dice a la hija, “Tú le sirves la comida a tu marido”. Se naturaliza una cosa y se estigmatiza a la que sale de ese modelo.

Pudo hablar de esto hace mucho tiempo, ¿por qué hacerlo ahora?

Creo que son dos cosas. La pandemia que nos hizo reflexionar sobre el cuerpo, y por otro lado la edad. Cuando tú tienes cierta edad, y en una época en que todas las mujeres estamos hablando de nuestras experiencias, dices es momento de hablar. Yo siempre estaba hablando de la mujer que soy, en mi poesía estoy superexpuesta, pero en la narrativa te camuflas.

¿Entonces, de qué se habla en una narrativa autobiográfica?

Se escribe de lo autobiográfico, pero solo tiene sentido en la medida en que refleje un medio, un contexto, una obra con sentido político en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Yo creo que en últimas mi libro es una reflexión sobre la libertad.

SOBRE LA AUTORA

Piedad Bonnett, escritora

Es licenciada en Filosofía y Literatura por la Universidad de los Andes. Ha publicado nueve libros de poemas, varias antologías y el volumen Poesía reunida (Lumen, 2016). Además, es autora de seis obras de teatro. Sus seis novelas han sido publicadas por Alfaguara.

1951 nace la escritora en en Amalfi, Colombia.

2013 publica un relato íntimo sobre la muerte de su hijo.

2016 ganó el Premio Generación del 27, en Málaga.

