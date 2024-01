Ralph Bauer es alemán y diseñador gráfico de profesión, vive en el Perú desde hace 15 años y en sus vivencias en el territorio peruano ha descubierto como a través de gráficos y espacios visuales en lugares públicos se puede potenciar el idioma y la imaginación de forma lúdica. Para ello, ha publicado “hol-A” (Editorial Mónimo, 2023), un libro infantil que acompaña a niños y a adultos a visualizar el abecedario e imaginar historias en la ciudad de Lima.

“Me he dado cuenta de una manera consciente que en comparación a mi idioma materno, que es alemán, el español tiene una presencia fuerte de las As y las Os que hace que el sonido del español sea mucho más de vocales y esas vocales son alegres, emocionales, con mucha expresión”, comenta Ralph a Correo.

¿Cómo nació la idea de un libro tan visual?

Por mi profesión tengo interés y curiosidad en aspectos gráficos y visuales en el espacio público, y en mayo del 2020 mientras regresaba a mi casa después de hacer compras encontré esa A azul en la calle, en el sol de medio día, y la A que es un vinil tenía un pico que se había doblado y con el sol del medio día la A ha hecho su propia sombra, y me gustó esa idea.

¿Con qué materializaste la idea?

Después yo encontré más y más As que, al inicio por su diseño, su color, su materialidad, su personalidad visual pueden tener un vínculo a una palabra que termina con A. Así empezó la idea y después el concepto ha crecido y se ha ido en diferentes direcciones.

¿Por qué nos presentas más imágenes de las As y las Os?

En mi idioma las As y las Os son menos presentes, las vocales no van al final de las palabras y hay mucha más presencia de consonantes (...). En ese sentido con mi concepto de encontrar letras que representen una palabra, la mitad de libro es sobre las palabras que terminan con A y las palabras que terminan con O.

También vemos una presentación del alfabeto completo...

Después de presentar las As y las Os, el libro hace como un salto (...) al alfabeto completo, incluido la Ñ, también en formas de palabras. El libro de una manera poética, didáctica, pedagógica [te hace] pensar qué se puede hacer y crear con ello.

¿Es un libro solo para niños?

He pensado que si propongo ese juego de sombra, música, libro, etc., tiene que ser dirigido a niños, aunque creo que también es un libro para adultos, pero decidimos que sea para niños que están empezando a leer y supongo que el interés termina en los once años.

¿Qué propones con tu publicación?

Hay tres esperanzas. El tema es el placer de leer, de activar de alguna manera el placer de escribir y de apropiar el idioma, no como obligación, de una manera lúdica. El otro aspecto es que yo ofrezco un juego con el idioma, y es también un poco de seducción, mi juego es la sombra, la música, pero cada uno puede crear sus propios juegos con ese punto de inicio.

Hay un vínculo con el idioma y el entorno...

Sí, ese es el tercer punto. Por eso, hemos trabajado con fotografías y no con ilustraciones, porque es crear un vínculo a nuestro entorno de ciudad, con esas son cosas que podemos encontrar si salimos a la calle y [puedes] crear un vínculo con tu propio entorno que tiene una gráfica especial con el idioma en español.

¿Cuál es la importancia de las ilustraciones en los libros para niños?

Ofrecemos en general ilustraciones e imágenes porque ayudan a seducir, en buenos libros para niños, tú puedes tener como dos narraciones paralelas con la misma historia. Si quieres puedes leer solo el texto o las imágenes, pero juntos crean una cosa y en conjunto pueden potenciarse el diálogo y dan la libertad de hacer tu propio camino y pausas.

¿Hay mucha diferencia entre la literatura infantil de Alemania y Perú?

En Alemania hay una tradición muy larga de literatura infantil, decimos literatura infantil a la que es con fantasía, y pensando en el adulto que quiere educar, también hay una tradición larga de ilustración y hay muchas más casas editoriales que en Perú. Ahora, en Perú hay mucha más producción local. Eso ha cambiado mucho.

PERFIL DEL AUTOR

RALPH BAUER, artista visual

Es también diseñador gráfico egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, Alemania, y con estudios de posgrado de la Academia Jan van Eyck. Países Bajos. Desde 2021 imparte clases en el Centro de la Imagen.

2011 formó junto a Verónica Majluf vm& estudio gráfico.

2017 presentó libro de línea gráfica en el MALI.

