La artista peruana Liz Ángeles abrirá este viernes 3 de octubre su nueva exposición “Espejismos”, una serie de pinturas que exploran la memoria y la selva amazónica a través de colores vibrantes y trazos libres. La muestra se inaugurará a las 7 de la noche en la galería La Residencia de Barranco y permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre con ingreso gratuito.

Las obras, elaboradas en acrílico, representan escenas oníricas de la Amazonía donde animales y plantas emergen y se desvanecen entre luces y sombras, evocando recuerdos personales de la artista y, al mismo tiempo, invitando al espectador a recrear sus propias memorias. “Los protagonistas de mis cuadros son la selva de mi madre y los recuerdos de mi infancia. Son sueños que deseo recordar y compartir”, explica Ángeles.

La colección está integrada por piezas de formato mediano y pequeño, en las que la pintora introduce elementos ocultos que desafían la percepción del público. “El reflejo de los colores mezclados hace que imaginen más personajes e historias. Por eso llamé a esta colección Espejismos”, añade.

Liz Ángeles ha llevado sus anteriores colecciones a escenarios internacionales. En 2022 presentó Resiliencia Mágica en Ginebra, Suiza, con gran éxito de ventas. En 2023 expuso Mapa del Alma en Nueva York y Distancias nuevamente en Ginebra. Con “Espejismos”, la artista marca un nuevo hito en su trayectoria y regresa a Lima para compartir su trabajo más reciente.

Información para agendas: