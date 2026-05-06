La productora Yestoquelotro anunció el estreno de Los Cuatro Letras, la nueva comedia dramática escrita y dirigida por David Carrillo, que llegará a escena desde el próximo 4 de junio en el Teatro Racional.

La obra se presentará de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y contará con las actuaciones de David Carrillo, Anneliese Fiedler, Omar García, Marijú Núñez y Jóse Spigno, además de la participación especial de Almudena Carrillo.

Una historia sobre vínculos y silencios

La trama gira en torno al reencuentro de cuatro antiguos amigos universitarios que vuelven a reunirse décadas después debido al delicado estado de salud de Abel, uno de los integrantes del grupo.

Tras sufrir un accidente cerebrovascular, Abel queda con hemiplejia y severas limitaciones del lenguaje, pudiendo comunicarse únicamente mediante palabras breves y fragmentadas.

El hecho obliga a Olga, Rosa y Hugo a regresar a la casa que marcó su juventud, donde afloran recuerdos, tensiones y heridas emocionales que permanecían ocultas.

El Scrabble como metáfora escénica

Uno de los elementos centrales de la puesta en escena es un juego de Scrabble limitado únicamente a palabras de cuatro letras, recurso que funciona como metáfora de la fragilidad de la comunicación humana.

La obra reflexiona sobre:

La memoria y el paso del tiempo

Las relaciones humanas

Las emociones no resueltas

La dificultad para expresar afectos

“A través de una historia divertida e íntima, busco invitar con esta obra a repensar cómo nos comunicamos con las personas que queremos”, señaló David Carrillo.

Trayectoria y apuesta escénica

David Carrillo es considerado una de las voces más activas del teatro peruano contemporáneo, con trayectoria como actor, director y gestor cultural.

La producción apuesta además por una propuesta intergeneracional, al incluir la participación especial de Almudena Carrillo.

Funciones y entradas

La temporada de Los Cuatro Letras se desarrollará en el Teatro Racional, ubicado en la avenida Balta 170, Barranco.

Estreno: jueves 4 de junio

jueves 4 de junio Funciones: jueves, viernes y sábado

jueves, viernes y sábado Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Entradas: preventa desde S/35

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.