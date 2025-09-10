Con un éxito rotundo y a sala llena se estrenó la obra “Los Dioses del Teatro”, protagonizada por los populares actores César Ritter y Gonzalo Torres, quienes regresan juntos a los escenarios en una hilarante comedia que reflexiona sobre la fama, la amistad y las segundas oportunidades.

El estreno, realizado en el Teatro Mario Vargas Llosa, estuvo marcado por la ovación del público y la presencia de reconocidas personalidades como Johanna San Miguel, Alessandra Fuller, Andrea Luna, Mario Cortijo y Ebelin Ortiz, quienes no dudaron en recomendar la obra tras la función.

La historia sigue a dos actores que, tras décadas de ser recordados por sus papeles en televisión, deciden arriesgarse a producir una obra que podría consagrarlos en el teatro o hundirlos definitivamente. Inspirada en hechos casi reales, la trama muestra cómo enfrentan deudas, el caos del país y, sobre todo, sus propias inseguridades.

La puesta en escena está dirigida y escrita por Gonzalo Ladines, creador de “Los Cinéfilos” y director de cintas como Como en el cine y Muerto de risa. La producción promete carcajadas, nostalgia y también una dosis de verdad incómoda sobre lo que significa hacer teatro en el Perú con alguien que se conoce demasiado bien.

“Los Dioses del Teatro” es una producción de DEA Teatro, empresa con más de 27 años de trayectoria en espectáculos culturales y de gran formato. La temporada va de jueves a lunes en el Teatro Mario Vargas Llosa, San Borja.

🎟️ Entradas disponibles en Teleticket.