Tras una exitosa temporada en el Teatro de Lucía, vuelve a escena “Los héroes de mi patria”, la obra documental escrita e interpretada por Ernesto Barraza Eléspuru y dirigida por Rocío Limo. Esta temporada especial se presentará únicamente por dos funciones en el espacio de Macanudo Producciones, ubicado en el Puericultorio Pérez Araníbar (Magdalena).

Las funciones se realizarán el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. y el domingo 21 de septiembre a las 7:00 p.m. La propuesta escénica invita a un recorrido íntimo por la memoria familiar del autor, quien, a partir de la venta de la casa de su infancia, emprende una investigación que lo conecta con antepasados ligados a episodios claves de la historia republicana del Perú.

A través de documentos, fotografías y proyecciones en vivo, la puesta en escena entrelaza lo personal y lo colectivo, cuestionando nuestra identidad y nuestro lugar en la nación. “Es la historia de esos fantasmas que son también mi historia, y de alguna manera, la historia del Perú”, explica Barraza Eléspuru.

Por su parte, la directora Rocío Limo señala que el proceso permitió “conocer la historia del país a través de la historia familiar de un colega y amigo, y explorar cómo esas anécdotas resuenan en nuestra idea de nación”.

Cada función contará con un conversatorio post función:

El sábado 20 , con el artista visual Christian Fuchs .

, con el artista visual . El domingo 21, con el dramaturgo, director y actor Alfonso Santistevan.

“Los héroes de mi patria” es una invitación a mirar nuestra historia con otros ojos y reconocernos en los fantasmas que nos atraviesan como individuos y como país.

Temporada especial