Del aclamado equipo detrás de Wiñaypacha y Yana-wara, llega a los cines Los Indomables, la leyenda del último inca, la nueva película dirigida por Tito Catacora con guion del recordado Oscar Catacora. El estreno está programado para el 2 de octubre en salas de Lima y regiones, con un avant premiere en Puno y un gran lanzamiento en Cusco.

Por primera vez en el cine peruano, se presenta una historia inspirada en la gesta libertaria de Túpac Amaru II, Túpac Katari y Pedro Vilcapaza, en una obra que busca reivindicar la resistencia indígena desde la mirada de los vencidos.

Rodada en escenarios naturales del sur del país y hablada en quechua, aymara y español, la cinta cuenta con un elenco diverso y más de 300 figurantes en las escenas de batalla. Destaca la participación de Reinaldo Arenas como Túpac Amaru II, junto a Edwin Riva, Maribel Berrocal, Carlos Victoria, Oscar Yépez y Sylvia Majo, entre otros.

La trama, ambientada en 1781, muestra a las huestes revolucionarias Amaru-Kataristas que ocupan el altiplano peruano. Sapa Inca y su esposa Gregoria deciden continuar la insurrección contra los opresores españoles, en un contexto marcado por el amor, la traición y la obsesión por la libertad.

“El propósito de la película es curar el alma herida del poblador andino ante siglos de opresión. El espectador verá al pueblo indígena como protagonista de su propia historia”, señaló Tito Catacora, quien además resaltó el papel fundamental de la mujer en estas luchas, inspirado en figuras como Micaela Bastidas y Bartolina Sisa.

La cinta es una producción de Cine Aymara Studios, realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura, y busca convertirse en una pieza clave de reflexión cultural sobre la memoria histórica y la desigualdad.