¿Y Giulia? es una comedia romántica protagonizada por Luciana Arispe y el actor argentino Nacho Di Marco. La obra, escrita y dirigida por Ítalo Cordano, es un spin off de la exitosa pieza La Tribu y estará en cartelera hasta el 16 de noviembre en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, en Jesús María.

La propuesta va más allá de una función teatral: se trata de una experiencia inmersiva que combina teatro, gastronomía, música y actividades interactivas en un mismo espacio. El público podrá disfrutar de degustaciones de vino, karaoke temático, restaurante dentro del teatro y pulseras con beneficios exclusivos, todo ambientado en el universo de Giulia.

La historia gira en torno a Giulia, la única soltera de su familia, quien emprende una divertida y desesperada búsqueda por encontrar el amor antes de la boda de su hermano. Una trama fresca y contemporánea con la que muchas mujeres podrán identificarse.

El elenco está encabezado por Luciana Arispe, actriz, cantautora y clown con experiencia en montajes como La Tribu, El Hombre Que Corrompió a una Ciudad y La Inquilina; y Nacho Di Marco, reconocido actor argentino que ha participado en producciones como Los Vílchez, Princesas, Junta de Vecinos y la película Medias Hermanas.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.