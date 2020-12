Luis Rodríguez Pastor, en “Causas y azares” (Debate, 2020), ha reunido cien anécdotas de escritores, presidentes, compositoras, pintores, bailarinas, poetas, entre otros personajes que marcaron la historia reciente del país.

Su libro es, sobre todo un recorrido por las emociones humanas, conmovedoras, paradójicas, contradictorias, y se convierte en una mirada reveladora sobre la historia del Perú.

Federico Camino, en el epílogo del libro, señala que “hay que desconfiar de la aparente superficialidad de una anécdota”. ¿Qué mirada aporta la anécdota para entender la historia del país?

Una anécdota eficiente puede ser tan potente que, como decía Federico More, puede competir con la historia, en el sentido de que puede lograr, a través de un relato tan breve, un retrato de una época o un personaje

Como la anécdota colegial que cuenta Camino: pinta de cuerpo entero las diferencias en el país...

En esa anécdota aparece Marianito Prado, descendiente de esta familia de políticos y banqueros, y vemos la jerarquización de las personas y cómo él puede responder con malcriadez a cualquier profesor y hacerlo temblar. Pero el hijo de un pintor, sin poder económico ni político, pasa obviamente por el castigo si se porta mal en el colegio. Esa historia es fantástica, no solo por lo bien contada y el humor que aplica Camino, sino porque lo que nos tomaría contar en más tiempo y con más ejemplos, puede resumirse en una anécdota que no solo alude a los personajes en sí, sino a dinámicas sociales mucho más complejas.

Los remates son brutales. Y, en el libro, es muy variado. Están las que cuentan Jaime Bayly, Alfredo Bryce Echenique, con mucho humor, pero también la de Cecilia Heraud y cómo, junto a su madre, se entera de la muerte de su hermano Javier...

He procurado que este libro sea un recorrido a través de la historia del Perú, pero también por la anécdota y sus diversos registros. Vinculamos a la anécdota con el registro humorístico, incluso superficial, pero vemos que hay dramáticas, trágicas, paradójicas, y algunas nos genera claustrofobia o terror, como las carcelarias, porque el que sean contadas por sus propios protagonistas o testigos les da un valor superior. No se me pasó por la cabeza contarlas yo mismo porque la fuerza y el carácter de estas radican en quiénes las cuentan. Por eso, es una selección de testimonios, un libro coral, polifónico.

Y le diste contexto con la fuente, datos de los personajes...

En principio, cada anécdota tiene que valer por sí misma, pero procuro acompañar con alguna explicación o soporte informativo mínimo, que pueda enriquecer su entendimiento. Es una carta de presentación de muchos personajes. Algunos son muy conocidos pero aparecen características y costumbres atípicas del personaje o inimaginables, como Vallejo cantando, nostálgicamente, y bailando canciones de su tierra, encima de su sarita (sombrero). Es una imagen muy distinta del Vallejo que tenemos.

Hay curiosidades, como el fervor de Eudocio Ravines al contar la muerte de José Carlos Mariátegui, o cuando Antonio Cisneros le dice “tú eres mejor poeta que Vallejo” a Eielson...

A mí Ravines no me simpatiza, pero su relato y testimonio, sí. En este libro no busco suscribir, sino descubrir, presentar testimonios que tienen un valor; no busco convencerte de las ideas del personajes, de seguir a los personajes políticos. Encontramos miradas opuestas, incluso antagónicas.

El título de tu libro es una canción de Silvio Rodríguez. Como dice su letra, ¿el azar es poderoso e invencible, sobre todo en un país como el nuestro?

Sobre todo en el Perú. Soy un gran admirador de Silvio. Lo escucho desde hace muchos años, lo admiro muchísimo. El libro tenía otro título tentativo, que nunca me gustó. Y conversando con Diana, mi compañera, y una pareja de amigos, Sandra y Alberto, se me ocurrió “Causa y azares”. Me parece que describe, con precisión, lo que son estas anécdotas y lo que es la historia del Perú.

La historia vista desde el llano...

Sí, porque está vista desde los ojos de los protagonistas o testigos, con la naturalidad y la frescura del presente. Es una perspectiva muy diferente y puede enriquecer nuestra mirada de estos personajes o de estas épocas que aparecen en el libro.

¿Este libro es tu forma de amor por el Perú?

Nos han maleducado haciéndonos creer que el amor a la patria tiene que pasar por cantar con fervor el himno nacional, ponerse la mano al pecho o la camiseta. Es una forma, pero cada uno puede amar a su país, desde su ubicación, sus posibilidades y sus motivaciones. El Perú es un país que me cuesta comprender pero necesito construir. Soy un proletario intelectual, estoy vinculado a las letras y producción de libros; concibo mi amor por el Perú, entre otras cosas, a través de los libros. En esa manera siento que puedo sumar.

Luis Rodríguez

Investigador y periodista. Nació en Lima en 1988. Ha publicado “Mario Vargas Llosa para jóvenes” y “Las palabras de Victoria”. Es productor y conductor de “Malambo” en Radio Filarmonía y co-conductor de “Letras en el tiempo” en RPP.