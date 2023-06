En la literatura no hay coincidencias. Las lecturas se conectan de manera imprevista, se alinean para formar nuevos sentidos, conexiones naturales y, a la vez, insólitas. Como lector, me acaba de pasar con los libros que llegan a mi mesa, dedicados a dos poetas que, a pesar de su pronta juventud, dejaron un legado que todavía no se agota: Luis Hernández y Javier Heraud.

“O algo tan sencillo como su nombre. Luis Hernández: aproximaciones y bibliografía” es la reciente publicación de Pesopluma y el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre el escritor y médico peruano.

Siempre lúdico, irreverente y libre, así también se ha forjado el estilo de este acercamiento que reúne versos, fotografías y trazos a colores de Hernández.

Los primeros textos pertenecen a escritores de distintas nacionalidades y personas cercanas al poeta fallecido a los 35 años. Conmueven los matices de sensibilidades hacia la obra y biografía del autor: curiosa y lograda miríada de emociones hermanadas de gente que no lo conoció pero que lo lee con fervor junto a los recuerdos de amigos y parientes.

Luego, se suman investigaciones académicas que contextualizan y reflexionan sobre las creaciones de Luis Hernández.

También se han preparado una antología poética, una galería de fotos y una bibliografía esencial.

El libro es una celebración a la obra de Hernández, un gran espacio para disfrutar no solo de su poética sino también de su biografía, dedicado a lectores de poesía, académicos y a “los que aman a pesar de su dolor y el dolor que el tiempo hace florecer en el alma”.

Portada de “O algo tan sencillo como su nombre” (Foto: Pesopluma / PUCP)

HERAUD PERSONAL

“Enteramente y eternamente” (Lumen) reúne la correspondencia del poeta peruano Javier Heraud, a propósito de los 60 años de su muerte en Puerto Maldonado, a los 21 años.

El libro presenta las cartas que envió y recibió entre 1958 y 1963, incluyendo la última que le escribió a su madre Victoria Pérez antes de su muerte.

La edición recoge 120 misivas, 32 postales, mensajes, citas de poemas propios como ajenos, entre otras comunicaciones, con textos introductorios de su hermana y gran difusora de su legado, Cecilia Heraud.

La lectura nos deja al Javier más personal, cotidiano, intenso y soñador, junto al amante de la poesía, el cine, y el crítico de la realidad nacional e internacional.

Las cartas más conmovedoras las encontramos en el núcleo familiar, en especial con su madre, y las más diversas con su amigo Dégale y otros escritores de su tiempo, como Luis Loayza y Mario Vargas Llosa.

Hay consejos de escritura notables como el de Loayza -recorrer toda la poesía pero también olvidarla- y su propia mirada como creador: no buscaba el simple aplauso pero se proyectaba como un poeta influyente, lo que se ha mantenido hasta ahora.

De Javier Heraud y Luis Hernández hay más por leer y escribir porque su poesía aún emociona a los lectores.

Portada de “Enteramente y eternamente” (Foto: Lumen)

DATO

A propósito de “Enteramente y eternamente” de Javier Heraud, se ha organizado un conversatorio sobre la correspondencia del poeta en la Librería PUCP el miércoles 28 de junio a las 6 p.m.

Participarán Cecilia Heraud, Luis Chueca, Víctor Vich y Rodrigo Vera. Inscripciones en las redes sociales de Penguin Perú.

OTROS LIBROS

“Un mundo precario” de Jorge Valenzuela

Jorge Valenzuela ganó el Premio Copé de Oro 2022 con ”Un mundo precario. Ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka”. El escritor y catedrático ofrece su mirada sobre el autor checo. Ediciones Copé, 255 páginas.

Portada de “Un mundo precario” (Foto: Ediciones Copé)

“El virus matrimonial” de Sofocleto

“El virus matrimonial” es la tercera entrega de la Enciclopedia de la conducta humana de Luis Felipe Angell de Lama, más conocido como Sofocleto. Irreverente y políticamente incorrecto. Edita Planeta, 170 páginas.

Portada de “El virus matrimonial” (Foto: Planeta)

“De monstruos y cyborgs” de Margarita Saona

Margarita Saona ha escrito un ensayo sobre cómo las transformaciones del cuerpo, a través de la ciencia, puede tocar otras dimensiones de una persona, a partir de su propia experiencia. Edita Intermezzo Tropical, 69 páginas.