La espera terminó. “Madres: el musical”, una de las comedias musicales más aplaudidas de los últimos años, vuelve a los escenarios peruanos a pedido del público. La obra se presentará en el Teatro Municipal de Surco a partir del 5 de marzo, con entradas ya disponibles en preventa a través de Teleticket .

Escrita por Sue Fabisch, la puesta en escena cuenta con la dirección general de Giovanni Ciccia y la dirección vocal y producción general de Denisse Dibos, junto a la dirección musical de César Vega y la dirección coreográfica de Raúl Romero.

Elenco original y nuevo elenco

La temporada se dividirá en dos etapas. Del 5 al 15 de marzo, el público podrá reencontrarse con el elenco original, integrado por Rossana Fernández-Maldonado, Alexandra Graña, Érika Villalobos y Gianella Neyra, quienes se despiden luego de más de 100 funciones.

A partir del 21 de marzo y hasta el 12 de abril, la obra continuará con un nuevo elenco, conformado por Daniela Camaiora, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas y Stephany Orúe, quienes aportarán una mirada renovada y actual a la historia.

Una historia que conecta con todas las familias

La trama gira en torno a Dani, quien está a punto de convertirse en madre. Durante un baby shower sorpresa organizado por sus amigas, surgen confesiones, miedos y reflexiones sinceras —y muchas veces caóticas— sobre la maternidad real, lejos de la imagen idealizada.

Con humor, emoción y honestidad, la obra aborda preguntas como qué cambia después de ser madre, cómo se sobrevive al caos cotidiano y cómo los sueños se transforman con el tiempo.

Música en vivo y canciones originales

“Madres: el musical” cuenta con 20 canciones originales y una orquesta en vivo, además de un coro integrado por jóvenes actrices formadas en Preludio. Todas las canciones fueron escritas o coescritas por Sue Fabisch e incluyen temas reconocidos internacionalmente como The Kids Are Finally Asleep y I’m Danny’s Mom .

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m., con una duración aproximada de dos horas. El espectáculo está dirigido a público adulto y jóvenes mayores de 14 años.