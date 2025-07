“Nuestro primer objetivo es que esa sensación de asombro y de admiración que sienten los visitantes extranjeros que llegan a los estudios de América en Pachacamac, también se la lleven los peruanos. Los visitantes siempre habían sido gente de la industria, pero no el público local. Somos el estudio más importante de la región y debemos darnos a conocer”, dice a Correo, Maki Miró Quesada, presidente del directorio de América Televisión, que resalta la Experiencia América Estudios, como una gran oportunidad de conocer por dentro el emporio televisivo peruano que marca la pauta en la región.

El recorrido incluye varias etapas que logran dar una visión total de lo que significan los estudios. Se estableció un recorrido que se estudió mucho, que va de menos a más y que nos lleva por los camerinos, salas de maquillaje, el switcher, el control maestro, que es impresionante. De allí se pasa a los vestuarios, utilería, carpintería, porque todo lo que se hace en América, se hace en casa. El 80 por ciento del contenido que sale al aire en antena es producido por nosotros y los estudiantes, por ejemplo, van tomando conciencia del esfuerzo. Cuando llegan al vestuario, que es impresionante, son corredores larguísimos, uno puede vestirse de cualquier cosa y les decimos a los chicos que apelen a los juegos y a la fantasía. Esa es la parte en la que están muy emocionados y de ahí ya pasan a los sets.

Y allí pueden encontrarse con sus artistas favoritos. Depende del día pueden ver a los personajes que admiran. Pueden ver ‘Mande quien mande’ en vivo, pueden saludar a Choca Mandros o a la Chola Chabuca que es tan popular y querida. Después de ahí, terminamos la visita con “Al fondo del sitio”, serie que se graba en los sets que tenemos en este lugar.

Esta experiencia es muy motivadora para los estudiantes de la carrera que son testigos de que la televisión sigue vigente. Y precisamente, un profesor que nos acompañaba en uno de los recorridos, me dijo: bueno, se habla mucho de que la televisión se ha terminado, que es el final. No dudé en decirle que la televisión, hasta ahora, es el único medio que puede relatar un cuento largo. Todas esas cosas que despiertan la atención de los jóvenes, productos que son de desarrollo muy corto como los reels, el Youtube, el TikTok, que son cosas de minutos, no pueden contar una historia larga. Nosotros sí y eso compromete a la audiencia. Nuestro contenido sigue creciendo y nosotros somos productores de contenido.

¿Y hablando de la competencia, cómo la enfrentan? Yo creo que los que se enfrentan a América son los canales de la competencia. Este pasado fin de semana hemos salido con un producto cien por ciento de América, La Subasta, la competencia quedó en el suelo. ATV puso su mejor producto, una película, que se había guardado, no llegó ni a la mitad del rating de nosotros.

Entonces, la competencia es la que debe preocuparse... Debemos preocuparnos para salir todos los días con el mejor producto y nosotros nos hemos consolidado en las diferentes audiencias. Nuestro sector CDE, sigue más fuerte que nunca, pero al mismo tiempo en el AB hemos hecho algunas entradas con productos nuevos que no teníamos antes, como Evidencias ocultas, después de Cuarto Poder y La Subasta. Un canal de la competencia está corriendo para alcanzarnos, no solamente en rating, sino en formas de llegar al público. Están imitando lo que hacemos nosotros.

Seguirán innovando la Experiencia América Estudios. Después de estas fiestas empieza la implementación de Ame Museo, que contará la historia de la televisión en el mundo, en el Perú, y cómo se fundó canal 4. Todo se relatará en un museo en el que estarán las cámaras antiguas, escenografías de la época y los televisores con tubos, los antiguos. Todo esto va a ser contado en una línea de tiempo, y también se incluirá como atractivo vestuarios de personajes entrañables del canal. El museo se va a construir en el mismo América Estudios, ya se aprobó el proyecto que está muy bonito y lo bueno es que lo hacemos con todo lo que tenemos, solamente hay que rescatarlo y ponerlo en valor.