La escritora peruana Marcela Robles presentará su más reciente publicación, La culpa es mía, este jueves 9 de abril a las 7:00 p. m. en la Librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica.

La obra reúne una serie de narraciones construidas a modo de perfiles que exploran la vida y la personalidad de figuras vinculadas al mundo de la música, la literatura y el cine.

La presentación contará con la participación de la periodista y escritora Patricia del Río y del escritor Carlos Arámbulo, quienes comentarán el libro junto a la autora.

Una trayectoria literaria que abarca poesía, cuento y crónica

Marcela Robles (Lima, 1952) cuenta con una extensa trayectoria en distintos géneros literarios. En poesía destacan títulos como Extrema unción (1990) y Hotel Planeta (2010).

En narrativa breve sobresale el libro Me gustaría realmente que te quedarás (2014), mientras que en el ámbito de la crónica periodística destaca Sonríe mientras mueres (2004), una recopilación de textos periodísticos.

Con La culpa es mía, publicada en 2026, la autora reafirma su presencia en la escena literaria nacional.

Historias que exploran personajes desde la mirada narrativa

El libro se caracteriza por su enfoque narrativo en la construcción de personajes. A diferencia de una biografía tradicional, la obra propone una aproximación literaria que prioriza la interpretación y la exploración emocional de los protagonistas.

Las crónicas incluidas en el volumen se centran en artistas y referentes culturales, presentados a través de una prosa que combina erudición y claridad narrativa.

La publicación busca acercar al lector a historias que transitan entre los hechos reales y la mirada personal de la autora, consolidando un estilo que caracteriza su trabajo periodístico y literario.