María Paz Blanco, psicóloga y autora de “El poder de creer” (Editorial Planeta), está convencida de la importancia de traducir la psicología a un lenguaje accesible, con la finalidad de ayudar a las personas a silenciar el ruido externo y reescribir su propia historia.

Es así, que reafirmando esa propuesta, en su nueva obra considera que en nuestras vidas el paradigma tradicional del “ver para creer” resulta limitante porque exige pruebas tangibles para actuar, promoviendo una actitud pasiva frente a lo que nos presenta la vida.

“El ‘ver para creer’ nos ha causado mucho daño, porque nos sitúa en la necesidad de estar buscando siempre la evidencia previa para poder comenzar algo, cambiar una actitud, emprender un proyecto o abrirnos a una nueva relación. Cuando cambias el chip y te abres al ‘creer para ver’, comienzas desde un lugar muy distinto: dejas de buscar la evidencia como moneda de cambio y te conviertes en la protagonista para que las cosas ocurran”, dice la también conferencista y coach.

¿Ese cambio de perspectiva de ‘creer para ver’ tuvo que ver con alguna experiencia personal?

En lo personal, lo que más me cambió fue la llegada de mi tercer hijo, Santi. Desde la ciencia me dieron pronósticos muy duros: que no iba a caminar, que no se iba a alimentar, entre muchas otras cosas. Muchas personas ven los pronósticos como sentencias, pero para mí fue el motor que me impulsó a decidir creer en algo distinto para él y actuar.

No basta con creer, hay que poner manos a la obra.

El cambio de perspectiva no es un proceso pasivo de solo desear, sino de actuar todos los días, tal como cuidar y regar una planta. Cuando empiezas a creer que puedes transitar las situaciones desde un lugar de fe, ilusión y esperanza, cuentas con mayores herramientas y eres capaz de percatarte de las oportunidades que te da la vida para que las cosas funcionen.

Ese proceso, también incluye caídas, errores, a los que siempre se les sataniza.

Creo que esa es la belleza del proceso. No quiero romantizar el dolor, pero lo que el dolor viene a enseñarte no te lo enseñará jamás un momento de alegría o de felicidad. Sobre los errores, coincido totalmente: hay una frase que me gusta mucho que dice que ‘el peor error es no aprender del error’.

"Me gusta aterrizar la psicología en un lenguaje sencillo, no tengo nada en contra de los tecnicismos, pero mi objetivo es que cualquier persona pueda leerme y extraer un mensaje claro", dice María Paz Blanco.

En el libro mencionas que el acto de creer y la fe no son solo conceptos místicos, sino que están respaldados por la neurociencia.

Muchas veces creemos que nuestra identidad o forma de ser es algo fijo, expresándonos con frases como “así soy yo y nadie me va a cambiar”. Nos han hecho entender que la personalidad es casi una sentencia de vida, sin embargo, Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna y Premio Nobel dijo: “El ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”.

Ahí hay una frase clave: “si se lo propone”.

Si inicias un trabajo deliberado y consciente para evaluar qué creencias te limitan y cuáles te potencian, te das cuenta de que esto no tiene nada de místico y cuenta con el respaldo de la neurociencia; nosotros sí podemos cambiar.

Muchos libros sobre psicología suelen ser muy técnicos. ¿Cuál es el mensaje central de “El poder de creer”?

Me gusta aterrizar la psicología en un lenguaje sencillo, no tengo nada en contra de los tecnicismos, pero mi objetivo es que cualquier persona pueda leerme y extraer un mensaje claro. En El poder de creer, invito a silenciar el ruido exterior y la comparación en redes sociales que nos hace sentir insuficientes, para así resignificar nuestra historia y realidad.

¿Qué tan determinante es el diálogo interior y por qué tendemos a ser tan duros con nosotros mismos?

El diálogo interior es la clave de todo.. Si queremos cambiar la forma en que vivimos, primero debemos cambiar la forma en que nos hablamos. Lamentablemente, somos nuestros peores enemigos y sumamente duros con nosotros mismos cuando cometemos un error. La herramienta que siempre propongo es: ante un fallo, pregúntate cómo le hablarías a tu mejor amigo en esa misma situación. A él jamás le dirías “no sirves para nada”, sino que le darías apoyo y tranquilidad; esa misma empatía es la que debemos aplicar con nosotros.