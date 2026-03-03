La lectura volverá a ocupar el Parque Próceres de la Independencia con la primera edición de Feria Fortuna Libros, una propuesta que marca una nueva etapa para este encuentro cultural. Tras más de 14 ediciones desarrolladas en tres años, la organización apuesta por consolidar un espacio dedicado al talento independiente y la bibliodiversidad.

El evento se desarrollará del 15 al 19 de julio en el distrito de Jesús María y tendrá ingreso libre durante los cinco días. La iniciativa busca facilitar el acceso al libro y convertir la cultura en un punto de encuentro abierto para todo público.

La feria contará con más de 100 stands que reunirán librerías, editoriales independientes, artistas y proyectos semieditoriales. Además, se ha programado una agenda de 165 actividades culturales, entre presentaciones de libros en dos auditorios simultáneos, firmas de autores y un escenario principal para espectáculos artísticos y musicales.

El recinto también dispondrá de un patio de comidas para que las familias puedan permanecer durante toda la jornada. La atención será de miércoles a domingo, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Con esta edición, la organización busca impulsar el hábito lector y fortalecer la industria editorial peruana mediante una plataforma de visibilidad y comercialización.