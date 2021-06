Mateo Alayza es artista plástico con mención en Pintura, tiene una gran trayectoria que se traduce en muestras individuales y colectivas, realiza proyectos de animación y diseño, ha publicado libros y hoy se encuentra entusiasmado como un niño grande. ¿La razón? Pues como director de arte de Leap Game Studios, ha coproducido el videojuego “Arrog”, que ha ganado premios internacionales y es finalista en el Independent Games Festival, el Óscar en su género.

“Como artista toda la vida he trabajado en cosas paralelas al arte, en ese aspecto, me propuse habilitar mi conocimiento de las artes en medios de consumo que son mucho más horizontales, mucho más accesibles, menos elitizados que los espacios que muchas veces tienen las artes. Eso me llevó a asumir cargos de diseño, editoriales, de dibujos para niños y organicamente fuí llegando a los videojuegos por las mismas razones, porque este no solo accede a un mercado total como lo hace el diseño, sino que accede a un mercado mundial”, dice Alayza.

¿Bajo que características asumiste el reto de desarrollar el videojuego “Arrog”?

Soy artista plástico, quería pensar en videojuegos no desde el punto de vista único del entretenimiento, sino un producto cultural que divierta y sea interesante. Desde esa óptica partí, apostando a lo que sería un premium game, que vendría a ser como un auto de marca elite, fino, son juegos que solamente se ven hechos por espacios de primer mundo, porque requieren presupuestos grandes y acabados muy pulidos en la producción y contenidos visuales. No refiere a ninguna formula de marketing, es decir, si yo hago un juego siguiendo una fórmula de marketing, me sale un producto ya determinado por el mercado. Los juegos premium son únicos, son como hacer una joya dentro de los videojuegos.

¿Producir un videojuego premium exige una mayor inversión?

No es una inversión mayor en términos de qué resulte más caro, porque en general la experiencia de videojuegos todas son caras, estos son equipos con años de desarrollo, es una experiencia que es más compleja desde los lineamientos de la gente, porque no se utiliza una fórmula para llegar al producto. Digamos no es lo mismo hacer un lomo saltado para el menú, que un chef lo haga innovando con el plato

¿Cuánto tiempo le dedicaste a “Arrog”?

El videojuego es una experiencia de treinta a cuarenta minutos y tomó tres años hacerlo. Está realizado con dibujos hechos a mano que luego han sido digitalizados y el esitlo visual parte como referente de la estética que tienen los mates burilados. Se ha tomado como un referente para crear identidad, el mate burilado cuenta un espacio cotidiano campesino que es momento de celebración, de estar en comunidad.

¿“Arrog” vendría a ser una propuesta única?

Un videojuego de autor, eso es lo que vendría a ser ‘Arrog’. Quien está capacitado para hacerlo no es únicamente un ingeniero, sino gente con otro tipo de formación, los espacios de videojuegos son liderados por gente de ciencias, que son muy capaces, pero en sus espacios formativos no los educan en aspectos de contenido, de mensaje y de capacidad comunicativa desde los sentires. Desde los prejuicios que hay en esta sociedad, es un feliz resultado romper los prejuicios de ambos mundos y permitir que un artista lidere un equipo de ingenieros y que sostenga también las herramientas que estos traen.

¿El cierre de las salas de cine por la pandemia ha beneficiado el consumo de los videosjuegos?

Por supuesto, porque su práctica es un espacio de refugio fundalmental y eso, que podria entenderse como vicio, tiene un lado inverso, tiene la oportunidad de ofrecerle a ese espacio la riqueza de un mensaje y un contenido diverso.

¿Orgulloso por “Arrog”?

Arrog partió motivado por la cultura y lo feliz de este resultado es que habiendo formado un equipo particular con artistas e ingenieros no solo ha sido exitoso como producto, sino que somos ahorita el videojuego peruano más premiado en la historia. Hemos ganado los dos premios más importantes de España, los dos más importantes de Latinoamérica, en Japón y en Suiza. Y esto es solo el comienzo.

Mateo Alayza

Artista plástico. Director Ejecutivo de Hermanos Magia y Director de Arte en LEAP Game Studios y experto en videojuegos y aplicaciones. Profesor de la Universidad de Lima. Ha publicado más de veinte libros para niños y adultos.