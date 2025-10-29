La productora Animalien, de Norma Martínez y Fiorella Pennano, regresa a los escenarios con “Maybe Baby”, una comedia negra que explora los conflictos de la maternidad moderna a través de una historia sobre gestación subrogada.

La obra, escrita por la dramaturga Cinthia Delgado Ramos y dirigida por Norma Martínez, se presenta por corta temporada en el Teatro Ricardo Blume (Jesús María) del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Trama: entre el deseo y la decisión

La historia sigue a Elisa y Alonso, una pareja que vive en Madrid y enfrenta un dilema inesperado: un embarazo no deseado y el deseo de él de ser padre antes de cumplir 50 años. La tecnología y los recursos económicos les permiten contemplar una alternativa: la gestación subrogada, propuesta que cambia sus vidas al involucrar a Clara, una mujer migrante dispuesta a alquilar su vientre.

Nada resulta tan simple como parece. Entre dilemas éticos, tensiones sociales y emociones intensas, Maybe Baby plantea preguntas sobre la autonomía corporal, la madurez emocional y los límites del deseo de ser padres.

Elenco y puesta en escena

El elenco está integrado por Fiorella Pennano, Jordi Sousa, Montserrat Brugué, Claudia Pascal y Brian Cano.

“Cuando conocí el texto de Cinthia Delgado, su mirada novedosa sobre la maternidad me cautivó. Maybe Baby aborda un tema poco explorado en el teatro con una dramaturgia ágil y un elenco brillante. Buscamos que el público salga con mucho para conversar”, comentó la directora Norma Martínez.

La puesta en escena se caracteriza por una estética geométrica y minimalista, que resalta los enfrentamientos de ideas y emociones entre los personajes.

Una creación binacional con sello iberoamericano

La obra es beneficiaria de los estímulos del Ministerio de Cultura (Mincul) y de las ayudas Iberescena 2025 a la coproducción de espectáculos. El proyecto une a artistas del Perú y España a través de un equipo binacional que incluye a la productora madrileña Candy Store y al actor Jordi Sousa.

La autora Cinthia Delgado contó que la idea nació durante su embarazo en 2016, al leer sobre una feria de vientres de alquiler:

“Me impactó el contraste entre quienes defendían y quienes rechazaban la práctica. Esa tensión fue el punto de partida para escribir esta historia”.

Fechas, horarios y entradas

Maybe Baby se presenta en el Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María).

Temporada: del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025

del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025 Funciones: viernes y sábados a las 8:00 p.m. | domingos a las 7:00 p.m.

viernes y sábados a las 8:00 p.m. | domingos a las 7:00 p.m. Entradas: en Ticketmaster.pe o en la boletería del teatro desde una hora antes.

en Ticketmaster.pe o en la boletería del teatro desde una hora antes. Importante: no se permite el ingreso una vez iniciada la función.

Precios:

General platea: S/ 77.00

Mezzanine general: S/ 55.00

Estudiantes y adultos mayores: S/ 44.00

Zona silla de ruedas: S/ 33.00

Estudiantes mezzanine: S/ 28.00

Viernes popular: S/ 55.00

Datos clave

🎭 Obra: Maybe Baby

🧠 Autora: Cinthia Delgado Ramos

Cinthia Delgado Ramos 🎬 Dirección: Norma Martínez

Norma Martínez 👩‍🎤 Elenco: Fiorella Pennano, Jordi Sousa, Montserrat Brugué, Claudia Pascal, Brian Cano

Fiorella Pennano, Jordi Sousa, Montserrat Brugué, Claudia Pascal, Brian Cano 🏛️ Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María

Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María 📅 Temporada: 24 de octubre – 30 de noviembre de 2025

24 de octubre – 30 de noviembre de 2025 💵 Entradas: Ticketmaster y boletería

Ticketmaster y boletería 🎟️ Precio general: S/ 77.00

S/ 77.00 🤝 Coproducción: Animalien y Candy Store

Animalien y Candy Store 🏅 Apoyos: Mincul e Iberescena 2025

Preguntas frecuentes

¿Dónde se presenta “Maybe Baby”?

En el Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María.

¿Cuándo es la temporada?

Del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

¿Quiénes protagonizan la obra?

Fiorella Pennano, Jordi Sousa, Montserrat Brugué, Claudia Pascal y Brian Cano.

¿De qué trata “Maybe Baby”?

De los dilemas éticos y emocionales en torno a la gestación subrogada y la maternidad moderna.

¿Dónde comprar entradas?

En Ticketmaster.pe o en la boletería del teatro.