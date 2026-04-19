El artista plástico arequipeño Paolo Cordano presenta la exposición “Menina Patria”, una muestra que reúne 20 esculturas inspiradas en la figura clásica de la menina y reinterpretadas desde la diversidad cultural del Perú. La exhibición se inaugurará el 22 de abril en la Galería Índigo, ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

La propuesta artística busca reflexionar sobre la identidad peruana como un proceso de encuentro entre distintas tradiciones, memorias y territorios que conforman la historia del país.

Una figura clásica reinterpretada desde el Perú

Durante más de 15 años, Paolo Cordano ha desarrollado la figura de la menina como un elemento recurrente dentro de su obra figurativa. En esta nueva serie, el artista traslada la silueta clásica —inspirada en el arte europeo del siglo XVII— hacia un lenguaje visual vinculado con la historia y la geografía peruana.

Según el artista, el concepto de la muestra surgió a partir de la reflexión sobre las mujeres españolas que cruzaron el océano durante la época de la conquista y que, al establecerse en estas tierras, formaron parte del proceso histórico y cultural del país.

El título “Menina Patria” representa precisamente ese encuentro entre dos mundos: la tradición artística europea y la construcción de una identidad vinculada al territorio, la flora, la fauna y las tradiciones del Perú.

Esculturas que evocan regiones y tradiciones del país

La exposición está conformada por piezas únicas realizadas sin moldes, en las que Cordano incorpora recursos propios de su experiencia pictórica al trabajo escultórico.

Entre las obras destacan figuras como Menina Amazónica, Menina Puno, Menina Inti y Menina Mariscala, personajes que evocan paisajes, danzas y episodios históricos vinculados a diversas regiones del país.

En estas esculturas se integran elementos relacionados con la Amazonía, los Andes y la costa, así como referencias al arte virreinal y a la religiosidad popular. El vestido de la menina funciona como una metáfora del territorio peruano, en cuya superficie se representan montañas, ríos, flores, animales y escenas de la vida cotidiana.

Cada obra se convierte así en una representación simbólica del Perú como un espacio donde convergen distintas raíces culturales.

Trayectoria internacional del artista

Paolo Cordano nació en Arequipa en 1971 y ha participado en exposiciones colectivas e individuales en países como República Dominicana, Chile, Panamá, México, Estados Unidos, Escocia y Suiza.

Su trabajo se caracteriza por fusionar culturas, técnicas y materiales en un lenguaje visual que combina personajes simbólicos con elementos vinculados a la memoria y la imaginación.

La exposición “Menina Patria” estará abierta al público del 22 de abril al 12 de mayo de 2026, con ingreso libre, en la Galería Índigo.

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