La comedia Mi madre, mi novia y yo llegará a la cartelera limeña desde el 14 de mayo con un elenco integrado por Ana Cecilia Natteri, César Ritter y Milene Vázquez.

La puesta en escena, escrita por Mechi Bove y producida por Bluhaus, se presentará en el Multiteatro Movistar, con funciones programadas hasta el 28 de junio.

La obra propone una historia que combina humor, enredos y situaciones familiares que evolucionan durante una noche marcada por revelaciones inesperadas.

Una cena que desata secretos familiares

La trama gira en torno a Fernando, personaje interpretado por César Ritter, quien decide celebrar sus 45 años presentando a su nueva pareja, Leticia, interpretada por Milene Vázquez.

Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando se revela que Fernando vive con su madre, Victoria, personaje interpretado por Ana Cecilia Natteri.

Lo que inicia como una reunión aparentemente tranquila se transforma en un escenario de tensiones familiares, donde los secretos, silencios e indirectas cambian el rumbo de la velada.

La historia aborda temas relacionados con la convivencia familiar, la independencia emocional y las relaciones afectivas.

Dirección y trayectoria internacional

La puesta en escena es dirigida por Raúl Zuazo, con la codirección de Renato Bonifaz.

Según la producción, el montaje propone un ritmo ágil y diálogos directos que buscan generar identificación entre el público.

La obra ha sido presentada previamente en países como:

Argentina

Chile

Uruguay

Colombia

Estas presentaciones consolidaron su posicionamiento como una comedia que aborda situaciones familiares desde el humor.

Funciones y venta de entradas

La temporada se desarrollará desde el 14 de mayo hasta el 28 de junio en el Multiteatro Movistar, ubicado en el distrito de Surco.

Los horarios establecidos son:

Jueves a sábado: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Domingos: 7:00 p.m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, con preventa por tiempo limitado.