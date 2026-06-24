Mi Primer Festival #11 – Edición Solar iniciará este 25 de junio la #RutaAmazónica, una gira itinerante que recorrerá diversas localidades de la selva central y la Amazonía peruana con el objetivo de acercar el cine y la formación audiovisual a comunidades con acceso limitado a actividades culturales.

La iniciativa se desarrolla en alianza con Peli Solar y contempla la creación del primer cine solar comunitario permanente del Perú, que será implementado en la comunidad shipibo-konibo de Paoyhán.

Cine impulsado con energía solar

La propuesta utilizará espacios de exhibición alimentados al 100 % con energía solar gracias a la participación de Peli Solar y su Van Solar, que acompañará por primera vez esta gira cultural.

El proyecto tiene como propósito reducir brechas culturales y educativas en comunidades vulnerables, promoviendo el acceso al cine, la creatividad y la reflexión colectiva.

La comunidad de Paoyhán fue elegida como sede del primer cine solar permanente debido al vínculo establecido con sus habitantes durante una edición anterior del festival y por las condiciones que permitirán replicar la experiencia en otras zonas del país.

Oxapampa será la primera parada de la ruta

La #RutaAmazónica tendrá como primera estación la ciudad de Oxapampa, donde el 26 de junio se proyectará la película animada peruana “Kayara. La Guerrera del Imperio Inca” (2025).

Además, el público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes ganadores de Mi Primer Festival 2026 y de producciones internacionales con temática amazónica.

Ese mismo día se realizará un taller de Stop Motion y Creación de Historias dirigido a niñas y niños de entre 7 y 11 años en el Colegio Peruano Suizo de Oxapampa.

Paoyhán albergará el primer cine solar comunitario

La segunda parada será la comunidad shipibo-konibo de Paoyhán, en la región Loreto.

Entre el 28 de junio y el 3 de julio se desarrollarán proyecciones de cine, talleres de animación artesanal para escolares y capacitaciones dirigidas a la implementación y gestión del nuevo espacio cultural.

La inauguración oficial del primer cine solar comunitario permanente del Perú se realizará el 3 de julio a las 7:00 p.m., con la participación de las familias de la comunidad.

Chanchamayo cerrará la gira cultural

La última etapa del recorrido tendrá lugar en Chanchamayo, región Junín, el 4 de julio.

Las actividades incluirán capacitaciones para integrantes del Festival de Cine de la Selva Central (Fecsic), talleres de creación audiovisual para niños y una muestra de cortometrajes en la Institución Educativa N.° 30764 “Capelito”.

Todas las actividades programadas serán gratuitas y estarán dirigidas a públicos de todas las edades.

La organización invitó a la ciudadanía a seguir las novedades de la #RutaAmazónica a través de sus plataformas digitales.