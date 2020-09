La escritora peruana Micaela Chirif y la ilustradora chilena Loreto Salinas han publicado “Animales peruanos” (Planeta, 2020), un libro informativo en el que retratan una parte significativa de la biodiversidad nacional.

A través de textos creativos, ilustraciones y documentación científica, la publicación es un acercamiento atractivo al conocimiento sobre las especies que conviven con los peruanos.

Conversamos con Chirif sobre la iniciativa y de la importancia de los libros en la formación de los niños.

¿Cómo fue el trabajo de selección de los 68 animales?

La verdad que no fue nada fácil hacer la selección inicial. Lo que hice primero fue la lista de animales que de todas maneras debían estar, los que todos conocemos como llama, alpaca, cóndor, jaguar, vizcacha, el gallito de las rocas. Luego hice una lista como de 60 animales y con Loreto, la ilustradora, ampliamos un poquito la lista teniendo en cuenta la diversidad del panorama.

¿Fue difícil pasar la información científica a un lenguaje atractivo para niños y adultos?

Ha sido bastante trabajo. Cuando hice la primera lista, busqué a una bióloga, Mariamercedes Antezana, para que me ayudara a recopilar la información inicial, sobre todo para estar segura de que el punto de partida fuera correcto. Porque a veces puedes dar un nombre común que está referido a dos especies distintas. Hay animales de los que sabemos un montón, entonces era difícil filtrar qué poner y encontrarle un giro amable y de otros, en cambio, había poca información.

¿"Animales peruanos" tiene una función lúdico-educativa?

Sí. A veces tenemos la idea de lo informativo como las enciclopedias terribles que nos daban en el colegio, que no era muy atractivas. Puede parecer que toda la información está en internet, pero no está filtrada ni de una manera amable: buscas información y encuentras demasiado. Eso fue una parte del trabajo: escoger, poner la información de una manera amable. Me parecía bien bonito hacer algo que fuera muy local, muy peruano: tenemos pocos libros para niños bien locales, todavía creo que por ahí hay un campo por desarrollar y, en términos informativos, es poca la producción editorial que tenemos.

Se dice que se ama y cuida lo que se conoce. ¿El libro apunta en esta dirección?

Sí. Cuando hablamos del amor al país, a la patria, le planteamos a los niños una idea tan abstracta y es bien difícil que lo entiendan: amor a la patria, ¿pero a qué, a un símbolo, un himno? ¿Qué cosa es el amor a la patria? Libros de este tipo buscan despertar ese amor al país a partir de conocerlo: conocer su diversidad, animales con los que compartimos el territorio. Uno quiere y protege lo que conoce.

Cambiando un poco de tema, ¿cómo se está moviendo la literatura infantil y juvenil en este contexto de pandemia?

Yo no soy editora, no puedo dar cifras ni decir cómo están las cosas de manera comercial. Es una situación tan nueva para todos que no sabemos muy bien cómo se van a dar las cosas, no sabemos cómo seguirá, tampoco tenemos idea de cuánto durará esto. Hay muchas editoriales que están apostando por libro electrónico, aunque sea de manera temporal, y pensando en imprimir el otro año. Pero me imagino que todos, al final de cuentas, estamos explorando diversas posibilidades en un contexto completamente nuevo, en el cual no tenemos ninguna experiencia. Creo que, de todos modos, el libro físico es importante, el contacto con el libro como objeto es muy distinto al de la pantalla. También entiendo que, en un contexto como este, la pantalla es lo que nos ayuda a mantener el contacto y a transmitir cierta información

¿Qué papel juega ahora el libro cuando los niños están casi todo el tiempo en casa?

Los libros son una oportunidad, en este momento, de sacarnos de las pantallas. El contacto con el libro puede dar una alternativa a la pantalla. Entiendo la apuesta por los libros electrónicos, pero también creo que, en el formato electrónico, es difícil que el libro para niños compita con animaciones, dibujos animados, juegos virtuales. Porque un chico espera de la pantalla algo como un juego, otra cosa. El libro, para ser atractivo, tiene que seguir siendo libro, sobretodo para niños. Y esa cosa artesanal, física del libro, es fundamental en la formación de un niño.

Perfil de Micaela Chirif

Escribe poesía y libros ilustrados para niños. “Buenas noches, Martina”, “Desayuno” y “Dentro de una cebra” figuran en la selección White Ravens. En 2019 recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños.

