Cuanto más se conoce sobre el caso de Rudhy Benavides, el ciudadano cusqueño que fue asesinado, desmembrado e incluso canibalizado, mayor es la alarma entre las autoridades y la población local. Esto se debe al grado de violencia y ferocidad con el que fue atacada la víctima, un hombre de 46 años dedicado al turismo en la Ciudad Imperial.

El último domingo por la tarde, luego de una serie de audiencias que se prolongaron durante tres días, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Cusco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori y Óscar Tinco, acusados del homicidio de Rudhy Benavides.

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INVESTIGACIÓN FISCAL REVELA DETALLES DEL HOMICIDIO

Durante estas audiencias, la Fiscalía expuso ante el juez nuevos detalles del escalofriante crimen que ha conmocionado a toda la ciudad. Según la tesis fiscal, los acusados no solo habrían llevado con engaños a la víctima hasta la vivienda de uno de ellos con la intención de asaltarlo, sino que además lo atacaron con una navaja e incluso con un tenedor. Asimismo, habrían grabado en video a la víctima mientras agonizaba y era rodeada por los siete perros que habitaban en el lugar de los hechos.

“Señor juez, volvemos a invocar el vídeo en el que a la víctima se le ve en el suelo con sonidos de respiración y dos perros lamiéndole la cara los restos de sangre, lo que evidenciaría que la víctima estuvo con vida después de los golpes de necesidad mortal que se le efectuaron en el cuello, pero, además este vídeo es grabado por el propio Gabriel Condori, entonces tenía pleno conocimiento de todo y estaba en plena conciencia; no pueden aducir ni siquiera que estaba en estado de ebriedad o drogas”, citó textualmente el fiscal en una de las audiencias.

En su exposición, la Fiscalía también señaló que, tras el asalto, Rudhy fue brutalmente golpeado y abandonado a su suerte mientras se desangraba, en tanto sus agresores continuaban consumiendo alcohol y sustancias ilícitas a su lado. Sin embargo, lo más perturbador es que, de acuerdo con sus propias declaraciones, los imputados habrían admitido que cocinaron partes del cuerpo para su consumo.

“Óscar Tinco propone hacer hervir (los restos de Rudhy) y dárselos de comer a los perros para desaparecer el cadáver y proceden a descuartizarlo de manera progresiva, primero cortan las manos y los pies, los cocinan y dan de comer a los siete perros; luego separan los brazos y retiran la carne, la cual también es cocida y suministrada a los animales (...) Óscar le pide (a Gabriel) que cocine parte de la carne de Rudhy porque desde el sábado no habían comido y tenían hambre, y ambos consumen la preparación”, citó textualmente el representante de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, Gabriel Condori habría afirmado tener experiencia en carnicería, señalando en sus declaraciones que “salteó” la carne para consumirla junto a su presunto cómplice.

DEUDA, DROGA Y ALCOHOL

En las audiencias se estableció que el móvil inicial del crimen habría sido el robo. Según la Fiscalía, Óscar Tinco mantenía una deuda con Gabriel Condori, por lo que antes de llegar a su vivienda lo llamó para advertirle que llevaría a una persona con la que podría “cobrar” lo adeudado.

Asimismo, al momento de su detención, ambos sujetos fueron encontrados en posesión de marihuana. No obstante, debido a la cantidad incautada, solo Gabriel Condori enfrenta también un proceso por el presunto delito de posesión ilegal de drogas, mientras que ambos son investigados por hurto y homicidio calificado con ferocidad.

Se conoció además que la defensa de los imputados niega que sus patrocinados hayan causado la muerte de Rudhy, aunque admite su participación en el desmembramiento del cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ambos lo habrían atacado con diversas armas blancas.

Durante las audiencias también se reveló que, tras el ataque, los acusados vendieron el celular de la víctima por 110 soles en el centro comercial Molino. Con ese dinero compraron bolsas plásticas para almacenar partes del cuerpo y una comba de metal para triturar los huesos. Posteriormente, adquirieron más licor y continuaron bebiendo durante varios días junto al cadáver, que fue siendo progresivamente desmembrado y cocinado.