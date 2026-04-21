Midori, una de las figuras más extraordinarias del violín en las últimas décadas, dueña de una técnica impecable y una profundidad interpretativa poco común, se presentará este 21 de mayo en el Teatro Municipal de Lima.

Niña prodigio convertida en leyenda viva, Midori debutó a los 11 años con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Zubin Mehta, en una presentación que marcó un hito en la historia reciente del instrumento. Desde entonces, su carrera se ha desarrollado en los escenarios más importantes del mundo. Su trayectoria combina precocidad, rigor y evolución constante, consolidando una presencia artística que trasciende generaciones.

Su trayectoria no solo se mide en escenarios, sino también en reconocimiento internacional. Es ganadora del Avery Fisher Prize, ha recibido el Kennedy Center Honors y ha sido nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas. A ello se suma su labor pedagógica y su compromiso con el acceso a la música, ampliando su influencia más allá del circuito tradicional de conciertos.

Niña prodigio convertida en leyenda viva, Midori debutó a los 11 años con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Zubin Mehta.

En Lima, Midori será la protagonista del Concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las obras más desafiantes del repertorio romántico. Esta pieza exige un dominio técnico absoluto y una gran capacidad expresiva. Su interpretación, reconocida por su intensidad y precisión, ofrece una lectura que equilibra virtuosismo y profundidad musical.

El programa, dedicado a Tchaikovsky, incluirá además la Polonesa de Eugenio Oneguin y la Sinfonía n.º 5, interpretadas por la Filarmónica Teresa Quesada bajo la dirección de Pablo Sabat. Se trata de un recorrido por algunas de las obras más representativas del compositor ruso, en una propuesta que combina brillo orquestal, lirismo y fuerza dramática.

Más que una presentación, la llegada de Midori representa un acontecimiento cultural de primer nivel. Es la oportunidad de escuchar en vivo a una artista que ha definido estándares en la interpretación del violín contemporáneo.