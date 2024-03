Con la puesta en escena de No estás solo y la reposición de Velas de Cumpleaños, La Ira Producciones inició su temporada 2024. Al respecto, Mikhail Page, director de teatro, habla sobre su perspectiva del teatro peruano y la búsqueda del público por encontrar historias que pongan de manifiesto lo que a veces no se puede expresar con palabras.

Velas de cumpleaños vuelve al teatro, ¿qué ha significado para ti esta obra?

Mucho. Es una obra muy importante no solo para todos los que la hacemos, sino también par el público, que vuelve a verla más de tres veces y encuentra en ella una historia plagada de emociones y que nos permite revalorizar nuestra propia vida.

Al momento de leer la historia, ¿qué fue lo que más te atrajo?

Me atrajo su simpleza y dulzura. No pude dejar de pensar en mi madre, mi padre, mis hermanos. Creo que la obra cobró otro significado después de la pandemia. Me pareció que era la despedida necesaria que muchas personas no lograron tener con sus seres queridos, incluso yo.

¿Cómo eliges una obra? ¿Qué es lo que te atrapa o te interesa de un libreto?

Me importa mucho la historia. Sea de la manera en que sea contada. Si encuentro que una historia captura la vida, por más lejana que sea, me atrapa. Cuando termino de leer una obra, ya sé muy dentro mío que la montaré algún día.

¿Qué encontró el público en esta reposición de Velas de cumpleaños?

Creo que la hermosa capacidad de verse reflejada. A ellos mismos y a su propia familia. Es una obra que nos hace mirar hacia adentro y eso es lo más bonito que le puedes pedir al teatro.

¿Pensaste en Erika desde el inicio?

Al principio pensé en ella para otro personaje, pero luego decidí que tenía que ser la protagonista. La obra no es lo mismo sin ella, creo que la da una vida muy especial a Ernestina y por eso la obra a llegado a ser lo que es.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu elenco?

La capacidad que tiene de ponerle todo el corazón a esta obra desde el inicio. Creo que todos teníamos muy claro que amábamos esta historia y eso se vio reflejado desde el inicio de los ensayos.

Al igual que al público, “Velas de cumpleaños”, ¿te ha emocionado hasta las lágrimas?

Yo soy un poco difícil de llorar cuando veo películas o teatro. Pero igual no dejo de conmoverme. Quizás lo que más me conmueve es ver a las personas encontrar ese punto de amor y consuelo con la obra.

Desde tu experiencia como director de La Ira, ¿qué busca el público peruano en el teatro?

Creo que busca verse reflejado. Siento que el público peruano, al igual que en otros países, busca una historia que le cuente lo que a veces no podemos o somos incapaces de expresar con palabras. Si lo encuentra en un teatro, lo conmueve y ya no lo deja ir. Creo también que hay todo tipo de obras para todos los gustos. Y si los teatros están mas llenos ahora, es porque la gente anhela esa conexión en vivo. Y eso le hace muy bien al teatro.

El teatro fue el sector más golpeado por la crisis sanitaria ¿Ha sido difícil revertir esa situación?

No ha sido difícil para los que persistimos en la necesidad de hacerlo. Pero sí sé que el teatro es un negocio también y muchas productoras o teatros les ha costado levantarse para seguir haciéndolo. Sin embargo, tengo la esperanza de que cada año la gente consume más si le brindamos espectáculos nuevos y diferentes. Tenemos que demostrarle al público que somos capaces de crecer como una industria. Y para eso es necesario elevar nuestra forma de hacer teatro buscando siempre historias que capturen la vida y bajo nuevas formas. Nunca deberíamos permanecer haciendo lo que sabemos que funciona sin una pizca de riesgo. El público reconoce eso.

¿Por qué haces teatro?

Porque siempre lo quise hacer desde que tengo uso de memoria. Siempre me fascino estar atrás y delante de un montaje. Me gusta todo ese mundo de bambalinas como así le llaman y todo lo que se cocina adentro. Creo que no tengo escapatoria.

¿El drama o la comedia? ¿Cuál elegirías?

No puedo. Elijo la humanidad. Y si viene en drama, comedia, terror o tragedia, lo elijo. Creo que no tengo una preferencia de género teatral.

¿Qué proyectos alista La Ira para este 2024?

Hemos empezados con “No estás solo”, una coproducción con Pacifico Seguros. Son cuatro historias escritas y dirigidas por mí que hablan de la empatía y el descubrimiento hacia el otro. En mayo, Manuel Gold debutará como director con la comedia Caracoles de Julio Ramón Ribeyro en el Nuevo Teatro Julieta. En julio, presentaremos la tragedia de Tito Andrónico de William Shakespeare en el Teatro Segura protagonizada por Bruno Odar y Mónica Sánchez. Y en noviembre reestrenamos Tiempos Mejores en el Teatro Alzedo de la municipalidad de Lima.

¿Qué te ha enseñado el teatro todos estos años?

A persistir. A nunca dejar de hacer lo que amas por más difícil que sea o cuantas trabas te encuentres en el camino. Creo que eso es lo más importante que me ha dado. Y el poder entenderme a mí mismo.

