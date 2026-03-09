El Ministerio de Cultura del Perú presentó una agenda de actividades culturales gratuitas para conmemorar los 90 años del nacimiento del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.

La programación incluye presentaciones teatrales, ciclos de lectura, proyecciones de películas, documentales y conversatorios, que se desarrollarán entre marzo y mayo en distintos espacios culturales del país.

Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa y falleció en 2025 en Lima. Durante su trayectoria publicó numerosas novelas y ensayos que lo consolidaron como una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea.

Entre sus obras más reconocidas destacan La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo.

Ciclos de lectura y talleres literarios

La agenda cultural iniciará con el ciclo de lectura comentada “Travesías narrativas en el universo Vargasllosiano”, que se realizará en la Biblioteca Nacional del Perú, sede San Borja.

Las sesiones se desarrollarán los 11 y 18 de marzo a las 6:30 p. m. y los 14 y 21 de marzo a las 11:00 a. m..

Asimismo, la BNP organizará el taller virtual “Técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa”, del 16 de marzo al 8 de abril, donde se analizarán los recursos literarios más relevantes presentes en las novelas del autor.

Otro espacio de reflexión será el taller “Entre la voz y el silencio: cómo leer a Vargas Llosa hoy”, programado para el 17 y 24 de marzo a las 5:00 p. m..

Teatro y adaptaciones escénicas

Entre las actividades centrales se encuentra la puesta en escena de Los cachorros, que se presentará en el Gran Teatro Nacional los días 13, 14 y 15 de marzo.

El montaje está dirigido por Miguel Pastor y será interpretado por actores arequipeños.

La programación teatral también incluye Kathy y el hipopótamo, dirigida por Mateo Chiarella, que se presentará el 27 de marzo en el Teatro Mario Vargas Llosa de la BNP.

Posteriormente, el 17 de abril se estrenará el espectáculo “Vargas Llosa en escena”, dirigido por Percy Encinas, con funciones adicionales en abril y mayo.

Cine, documentales y conversatorios

En el ámbito audiovisual, TVPerú transmitirá dos películas basadas en sus novelas.

El 14 de marzo se emitirá La ciudad y los perros, dirigida por Francisco Lombardi.

El 21 de marzo será el turno de La fiesta del chivo, dirigida por Luis Llosa.

Además, el 25 de marzo se realizará el conversatorio “40 años de ¿Quién mató a Palomino Molero?”, dedicado a analizar la vigencia de esta obra dentro del género policial latinoamericano.

Festival cultural en la fecha de su nacimiento

El 28 de marzo, fecha del natalicio del escritor, la Biblioteca Nacional del Perú organizará el festival cultural “Bibliofest: Mario en la Biblioteca”, que incluirá maratones de lectura, talleres y exhibiciones de material bibliográfico del autor.

Ese mismo día, TVPerú estrenará el documental “MVLL: Conversación después de La Catedral. La herencia del Nobel”, dedicado a repasar la trayectoria literaria del escritor peruano.