El Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Artes, presenta “Raiminchik”, una exposición colectiva de artes visuales que convoca a artistas peruanos del ámbito del arte contemporáneo, cuyas obras reflexionan sobre la memoria, el territorio y la identidad cultural del país.

La muestra estará abierta al público con ingreso libre desde el 29 de enero, en el segundo piso de la Sala Kuélap, en el horario de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

El significado de “Raiminchik”

“Raiminchik” es una palabra quechua que significa “nuestro”, concepto que da sentido a la propuesta curatorial de la exposición. La muestra se plantea como un espacio de encuentro y reflexión colectiva, donde el arte funciona como medio de diálogo intercultural, expresión simbólica y reconocimiento de la diversidad cultural del Perú.

A través de distintas miradas y lenguajes visuales contemporáneos, el público es invitado a observar, cuestionar y conectar con realidades sociales, territoriales y culturales diversas que conviven en el país.

Artistas y mediación cultural

Las obras expuestas corresponden a artistas integrantes de la Asociación Adayap, quienes exploran narrativas vinculadas a la experiencia colectiva, la memoria histórica y los espacios que conforman la identidad nacional.

Durante el periodo de exhibición, el Ministerio de Cultura desarrollará actividades de mediación cultural, orientadas a fortalecer el vínculo entre el arte contemporáneo y la ciudadanía.