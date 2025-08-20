En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de Cultura anunció la realización del “Ciclo de Cine Indígena”, una muestra de largometrajes y cortometrajes de ficción y documental dirigidos por cineastas peruanos.

Las proyecciones, de ingreso libre, se llevarán a cabo del miércoles 20 al viernes 22 de agosto, a las 6:30 p. m. en la sala Armando Robles Godoy, ubicada en la sede central del Mincul en Lima.

El evento es organizado por la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas (DGPI), la Dirección de Lenguas Indígenas (DLI) y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), con el propósito de rendir homenaje a la diversidad cultural y lingüística del país a través del cine.

Previo a cada función, se presentarán cortometrajes animados en stop motion elaborados por adolescentes y jóvenes de los pueblos ikitu y kukama kukamiria, como parte del proyecto “Revitalización de Lenguas Indígenas en la Amazonía Peruana”, que busca fortalecer la transmisión intergeneracional de lenguas y culturas originarias.

Programación

Miércoles 20 de agosto

Raomis Ainbo , de Gabriela Delgado. Documental sobre el sueño de Carolina, mujer shipibo-konibo, y su conocimiento de plantas medicinales.

, de Gabriela Delgado. Documental sobre el sueño de Carolina, mujer shipibo-konibo, y su conocimiento de plantas medicinales. Wiñaypacha, de Óscar Catacora. Primer largometraje en aimara, que narra la vida de dos ancianos que sobreviven en los Andes peruanos.

Jueves 21 de agosto

Rimana Wasi , de Ximena Málaga y Piotr Turlej. Corto sobre Chaska, locutora quechua que conecta con miles de hogares andinos.

, de Ximena Málaga y Piotr Turlej. Corto sobre Chaska, locutora quechua que conecta con miles de hogares andinos. Karuara, la gente del río, de Stephanie Boyd y Miguel Araoz Cartagena. Documental protagonizado por Mari Luz Canaquiri, que revela la cosmovisión amazónica sobre el río como ser vivo.

Viernes 22 de agosto

Así aparecieron los ríos , de Miguel Araoz Cartagena. Animación que relata el mito del dios kukama.

, de Miguel Araoz Cartagena. Animación que relata el mito del dios kukama. Historias de shipibos, de Omar Forero. Ficción hablada en shipibo-konibo sobre un niño que debe reconciliarse con el bosque y sus tradiciones ancestrales.

La programación completa y las condiciones de ingreso se pueden consultar en el portal de la DAFO: dafo.cultura.pe.

El dato

Actualmente, cerca de seis millones de peruanos se autoidentifican como parte de uno de los 55 pueblos indígenas u originarios del país. Más de cuatro millones hablan alguna de las 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales 21 se encuentran en peligro de extinción.