La obra teatral Monstruos en el parque, escrita por el dramaturgo Sergio Arrau y dirigida por Sergio Velarde, se presentará del 15 al 24 de abril en el Centro Cultural CAFAE-SE.

La puesta es una producción conjunta de Telón Mestizo y Ciudad Gris Producciones, y contará con un elenco integrado por Romina Viñas, Mafy Cueva y Víctor Lucana.

Una historia que mezcla humor, misterio y crítica social

La obra presenta una trama en la que misteriosas criaturas son avistadas en un parque de la ciudad, generando temor y curiosidad entre los habitantes.

Una actriz retirada y una mujer aseguran haber visto a estos seres, mientras la policía inicia investigaciones para esclarecer los hechos. La historia plantea preguntas sobre el miedo y la naturaleza humana, sugiriendo que los verdaderos monstruos podrían ser los propios personajes.

El montaje reúne doce personajes que deberán enfrentar tanto a las criaturas como a sus propios temores y frustraciones, en una comedia fantástica que combina humor y reflexión social.

Dirección marca debut teatral de Sergio Velarde

La dirección está a cargo de Sergio Velarde, periodista, actor y crítico teatral egresado del Club de Teatro de Lima, donde fue alumno del dramaturgo Sergio Arrau.

Velarde también es licenciado por la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza y fundador del grupo teatral Tercera Llamada, dedicado a la puesta en escena de obras de autores peruanos.

Según el director, la obra refleja el estilo característico de Arrau, reconocido por retratar la idiosincrasia social mediante el humor crítico.

Fechas, horarios y entradas

La obra tendrá una temporada breve con cuatro únicas funciones programadas en abril.

Funciones:

Miércoles 15 de abril – 8:00 p. m.

Viernes 17 de abril – 8:00 p. m.

Miércoles 22 de abril – 8:00 p. m.

Viernes 24 de abril – 8:00 p. m.

Entradas:

Venta por WhatsApp: 934 659 298

Redes sociales: @telon_mestizo y @ciudadgrisproducciones

Precios:

Preventa:

General: S/ 25

Estudiante: S/ 20

Dúo: S/ 46

Triple: S/ 63

Grupal (mínimo 5 personas): S/ 100

Tarifa regular: