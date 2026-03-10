El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años, según confirmó el diario El Comercio.

Considerado una de las figuras más importantes de la narrativa peruana contemporánea, Bryce Echenique construyó a lo largo de su carrera una obra literaria que exploró, con humor y nostalgia, las contradicciones de la sociedad peruana.

Su literatura se caracterizó por retratar la vida de las clases altas del país y por desarrollar personajes profundamente humanos, marcados por la ironía y la melancolía.

Autor de “Un mundo para Julius” y otras novelas emblemáticas

Entre sus obras más reconocidas destacan Un mundo para Julius, considerada una de las novelas más importantes de la literatura peruana del siglo XX.

Publicada en 1970, la obra presenta una mirada crítica sobre la aristocracia limeña a través de los ojos de un niño que observa las desigualdades sociales de su entorno.

Bryce Echenique también es autor de novelas como La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro, que consolidaron su estilo narrativo marcado por el humor, la introspección y la memoria.

Una obra marcada por la ironía y la nostalgia

A lo largo de su trayectoria literaria, Bryce Echenique desarrolló una narrativa centrada en las experiencias personales, el amor, la nostalgia y el exilio.

Sus textos, muchas veces autobiográficos, reflejaron la vida de personajes que intentan encontrar su lugar entre Europa y América Latina, así como las tensiones sociales del Perú.

Su estilo se caracterizó por una voz narrativa cercana, irónica y profundamente humana, que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de la literatura hispanoamericana.