Este octubre, el escenario limeño se prepara para llenarse de música, humor y emoción con el regreso de ¡Ay! ¿Qué será de mí?, el musical que conquistó a más de 10,000 espectadores con canciones de Hombres G. La temporada inicia el viernes 10 de octubre en el Teatro Municipal de Surco, con entradas ya disponibles en preventa a través de Joinnus.

La obra, escrita y dirigida por Diego Lombardi y con dirección musical de Jorge “Awelo” Miranda, cuenta con un elenco de reconocidos actores y cantantes: Marco Zunino (Paco), Emilia Drago (Bárbara), Nicolás Galindo (Enzo), Daniela Camaiora (Fiorella), Tati Alcántara (Marta), Miguel Álvarez (Lucas) y Sebastián Stimman (Rafa). Todos estarán acompañados por una banda en vivo, que dará vida a los grandes éxitos del icónico grupo español.

La historia sigue a Paco, un guionista de Hollywood que regresa a Lima para reencontrarse con sus amigos de juventud. Lo que inicia como una reunión nostálgica se convierte en una noche reveladora, donde saldrán a la luz secretos que cambiarán sus vidas para siempre.

“Esta obra nació de la idea de mostrar cómo los secretos moldean nuestras vidas y cómo solo la sinceridad nos permite alcanzar la verdadera libertad. La música de Hombres G es el puente perfecto para que el público reviva su juventud y se emocione junto a los personajes”, señaló Lombardi.

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. hasta diciembre. Las entradas tienen un precio desde S/35 y cuentan con un descuento exclusivo del 20 % pagando con tarjetas de Scotiabank.