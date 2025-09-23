La magia de los musicales llega a Lima este noviembre con dos espectáculos únicos que prometen emocionar al público de todas las edades: Musicales en Concierto y Broadway Hits, producidos por BlackHouse Producciones en el Teatro de la UNIFE.

El primero en subir a escena será “Musicales en Concierto”, el domingo 16 de noviembre, con funciones a las 11:30 a.m., 4:00 p.m. y 7:30 p.m. Este espectáculo familiar revive las canciones más queridas de los grandes clásicos animados. Desde la alegría de Encanto y Coco, hasta la fuerza de Frozen y Moana, pasando por las inolvidables melodías de El Rey León, La Sirenita, Aladino y Hércules. Un elenco de cantantes, bailarines y músicos en vivo llenará el escenario de fantasía y emoción.

Por su parte, “Broadway Hits” se presentará el domingo 30 de noviembre, también en tres funciones (11:30 a.m., 4:00 p.m. y 7:30 p.m.). Esta gala reúne lo mejor del teatro musical con títulos icónicos como Hamilton, Hairspray, El Fantasma de la Ópera, Wicked, Waitress, Grease, West Side Story, Cabaret, Mamma Mia, La Sirenita y El Rey León. Un show vibrante que captura la esencia de Broadway con la calidad y excelencia que caracteriza a la productora.

Ambas producciones ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar en familia del teatro musical en vivo, con música, coreografías y voces que harán cantar y soñar al público.

Datos de los eventos

📍 Lugar: Teatro de la UNIFE

🎭 Musicales en Concierto: domingo 16 de noviembre – 11:30 a.m., 4:00 p.m. y 7:30 p.m.

🎟️ Entradas: Teleticket – Musicales en Concierto

🎭 Broadway Hits: domingo 30 de noviembre – 11:30 a.m., 4:00 p.m. y 7:30 p.m.

🎟️ Entradas: Teleticket – Broadway Hits