El color azul, en toda su amplitud simbólica y sensorial, es el eje de “Nadando entre azules”, la nueva serie pictórica de la artista peruana Francesca Giacchetti, que se exhibe en la Sala de Exposiciones del Museo de Minerales Andrés del Castillo (Jr. de la Unión 1030, Cercado de Lima) hasta el 30 de septiembre, con ingreso libre.

La propuesta invita al espectador a sumergirse en una experiencia inmersiva donde el azul transita entre la calma y el vértigo, la serenidad y el misterio. Giacchetti despliega variaciones cromáticas que van desde tonos claros, asociados a la cercanía y la superficie, hasta cobaltos profundos que evocan infinitud.

Un elemento clave de su lenguaje visual es la línea, que atraviesa los campos de color como corrientes invisibles, generando un mapa líquido donde la contemplación y el movimiento conviven en tensión.

“Nadando entre azules nace de una necesidad personal de dedicar una serie completa a este color que me acompaña desde hace años y que considero una fuerza más allá de lo estético: es calma, profundidad, misterio y emoción”, explica la artista.

Con esta serie, Giacchetti abre una nueva etapa en su investigación plástica, donde el color se convierte en protagonista absoluto. A diferencia de proyectos anteriores enfocados en emociones como la ansiedad o el miedo, “Nadando entre azules” apuesta por la sensación de paz, balance y conexión íntima con la pintura.

La trayectoria de la artista se ha caracterizado por una exploración constante de la relación entre color, forma y emoción, utilizando técnicas como óleo, acrílico y pastel. Su obra busca generar pausas contemplativas en un mundo acelerado, conectando lo personal con lo universal.

La exposición se puede visitar de lunes a domingo, en el horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.