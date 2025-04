Mario Vargas Llosa falleció este domingo 13 de abril a los 89 años. Nacido en Arequipa, el reconocido escritor desarrolló una carrera como novelista, ensayista y periodista.

En el 2010, ganó el premio Nobel de Literatura, un reconocimiento otorgado por “su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo”.

Tras la confirmación de su fallecimiento, su nieta compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida”, escribió al inicio del texto.

“Antes que nada, quiero agradecerte, porque fuiste mucho más que mi abuelo: un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante treinta años. Gracias por estar siempre presente en todos los momentos importantes, por tu cariño, tu generosidad y tus lecciones de vida. Siempre me harán falta tus carcajadas, todas tus historias y nuestras conversaciones comiendo huevos rotos en Casa Lucio. Me entristece pensar que no podré tener momentos así otra vez y que no conocerás a mis hijos, pero ellos crecerán sabiendo que su bisabuelo fue un genio absoluto”, agregó.

“Trajiste un inmenso orgullo a tu amado país al ser el primer peruano en ganar el Premio Nobel. Tus palabras cambiaron el mundo, y lo seguirán haciendo en las generaciones por venir. Dado tu espíritu rebelde, tenías que escribir: para imaginar otras realidades y crear posibilidades de lo que podría ser. Utilizaste tu obra literaria no solo para entretener, sino también para condenar la tiranía, promover la democracia y defender la libertad y los derechos humanos. Siempre te negaste a permanecer pasivo ante la injusticia. Sin importar los obstáculos que enfrentaste, nunca dejaste de luchar por lo que creías”, continuó.

“Sé que la vida nunca volverá a ser igual sin ti. Siempre habrá un hueco en mi corazón, y estoy agradecida por ello. Será un recordatorio constante del amor y la gratitud que siento. Ya puedes descansar en paz, no tienes que preocuparte por la abuela ni por tus hijos, porque tus nietos nos quedamos para cuidar de ellos. Te lo prometo. Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren. Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta”, concluyó.

Falleció el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a los 89 años

El reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y una de las figuras más influyentes del literatura falleció esta tarde del domingo. La noticia fue confirmada por su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

“Su partida entristecerá a sus parientes, amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructifica, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”, agrega.

Álvaro Vargas Llosa indicó que no tendrá lugar ninguna ceremonia pública, por lo que afirmó que confiarán en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. “Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025