El teatro independiente vuelve a convertirse en un espacio de encuentro y apoyo colectivo. Este miércoles 18 de febrero, a las 8:30 de la noche, se realizará NIKOMEDIA | NIKODRAMA, un evento pro-fondos a beneficio del actor y director Nicolás Fantinato, que reunirá cuatro microobras en una sola función.

La presentación tendrá lugar en el Auditorio Miraflores, ubicado en la avenida Larco 1150, sótano, y contará con la participación de actores, directores y amigos del medio teatral.

Cuatro historias en una sola noche

El espectáculo agrupa cuatro microobras de distintos estilos y registros, que combinan drama, comedia y stand up, ofreciendo al público una experiencia variada e intensa en formato breve.

Última Terapia

Actúan: Kiara Tangüis y Jorge BardalesLa obra aborda la historia de Daniel, un joven que intenta enfrentar conflictos personales y un profundo trauma emocional a través de sesiones con una psicóloga, en un proceso cargado de tensión y cuestionamientos internos.

Quiero ser actor

Actúan: Gianfranco Mejía y Jeffrie FusterNicolás, un joven que inicia su camino en la actuación, enfrenta su primer casting profesional, donde conoce a Mauro, el jefe de casting. La obra retrata los nervios, expectativas y contradicciones del mundo artístico.

El Pa100te

Actúan: Nicolás Fantinato y Facundo PascoTomas Pisco vive una rutina aparentemente inofensiva hasta que la llegada de Inocencio Cosso busca alterar su vida con un objetivo comunitario. Una historia que mezcla humor y reflexión sobre el cambio.

Siempre quise ser… Hamlet

Actúa: Brayan VilchézUn monólogo en clave de stand up donde un joven actor comparte su sueño de interpretar al icónico personaje de Shakespeare y las peripecias que enfrenta para lograrlo.

Una función con sentido solidario

NIKOMEDIA | NIKODRAMA surge como una iniciativa impulsada por colegas y amigos del actor, entre ellos Gianfranco Mejía, con el objetivo de apoyar a Fantinato a través del arte.

“Esta será una fecha muy especial para mí. Hemos ideado una noche donde se unen la solidaridad, el talento y la pasión por el teatro, en favor de una causa que lamentablemente se ha vuelto constante en nuestro país”, señaló Nicolás Fantinato.

Entradas y detalles del evento

Las entradas están disponibles mediante Yape, al número 997 912 957, indicando el nombre del asistente en el pago. Se trata de una función única, por lo que los organizadores recomiendan asegurar la entrada con anticipación.