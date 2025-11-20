La comedia teatral “Aquí no paga nadie”, una versión libre del reconocido dramaturgo italiano Darío Fo, llega a Lima tras una exitosa temporada en Arequipa. La obra será presentada el lunes 24 y martes 25 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Auditorio Miraflores (Av. Larco 1150 – sótano).

La producción está a cargo de las instituciones arequipeñas Umbral Centro Cultural y DLG Producciones, con el apoyo de la productora limeña Kapchiy.

Una comedia con crítica social vigente

Según explicó el director de la obra, Hugo Riveros, la puesta en escena mantiene la esencia del texto original de Darío Fo, reconocido por su visión social y su estilo provocador.

“Hemos tomado el texto en toda su pureza... la ilusión no es solo entretener, sino encontrar vínculos contemporáneos. Valoramos que sea la mujer quien reacciona ante los excesos del sistema”, señaló.

La historia se desarrolla en plena crisis económica de los años 70, cuando Antonia y Margarita, obreras y amas de casa, protagonizan una rebelión espontánea robando alimentos de un supermercado ante la subida desmedida de precios. Para ocultar lo sucedido a sus esposos —hombres de conducta estricta y militancia partidaria— ambas desencadenan una serie de enredos y situaciones absurdas que cuestionan el orden social, político y económico.

Elenco y detalles de la temporada

El reparto está conformado por:

Daniel Larrea

Rocío Cayllahua

Luciano Basurco

Silvana Arriaga

Gustavo Casal

La producción destaca el buen momento del teatro arequipeño y su llegada a uno de los espacios más concurridos de Lima como un paso significativo para la escena regional.

Venta de entradas

La corta temporada tendrá solo dos funciones, y las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.