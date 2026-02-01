Del 6 al 14 de febrero, el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores será escenario de BIGOTE, un espectáculo multidisciplinario dirigido a toda la familia, especialmente a niñas y niños a partir de los 3 años.

La propuesta es presentada por La Mayu – teatro para niñas y niños, colectivo con 13 años de trayectoria en la escena teatral infantil peruana.

Teatro, música y humor en una experiencia lúdica

Dirigida por Luisa Caldas y con musicalización en vivo de Aries Córdova, BIGOTE combina teatro, música en vivo, máscaras y humor para construir un universo imaginativo y participativo.

La obra propone un mundo de adultos donde todos llevan bigote, hasta que el señor Bigote se enfrenta a los Toitaús, personajes que solo desean jugar y divertirse. A partir de esta premisa, el montaje plantea una reflexión divertida sobre el adultocentrismo y la importancia del juego en la infancia.

Fechas, horarios y entradas

BIGOTE tiene una duración aproximada de 50 minutos y se presentará los días 6, 7, 13 y 14 de febrero, a las 4:00 p. m., en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus.

Datos clave