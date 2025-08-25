LA IRA Producciones presentará en Lima la obra DAÑO, de la reconocida dramaturga británica Phoebe Eclair-Powell, bajo la dirección de Mikhail Page y con la actuación protagónica de Karina Jordán. La temporada inicia el 23 de septiembre con funciones los martes y miércoles a las 8:00 p. m. en el Teatro Británico (Calle Bellavista 538, Miraflores).

DAÑO es una comedia negra actual y provocadora que explora los efectos corrosivos de las redes sociales en la vida cotidiana. La propuesta escénica de Mikhail Page apuesta por la cercanía con el público, un ritmo vertiginoso y una atmósfera que transita entre el humor ácido y el suspenso psicológico.

En este montaje, Karina Jordán asume un reto actoral intenso y desafiante, dando vida a un personaje complejo atrapado entre la obsesión digital y la fragilidad emocional, en una historia tan retorcida como honesta.

Una comedia negra, retorcida y actual

La historia arranca cuando una agente inmobiliaria, cansada de su vida, le vende una casa a Alicia, una carismática influencer de redes sociales. Entre ambas surge una inesperada amistad que pronto se transforma en obsesión. La fascinación por la vida aparentemente perfecta de Alicia difumina los límites entre lo real y lo virtual, desencadenando una trama tan divertida como inquietante.

Con un estilo ácido y contemporáneo, DAÑO se convierte en una radiografía de nuestro tiempo: una reflexión sobre la obsesión digital, la construcción de identidades en línea y el costo emocional de las apariencias. Humor negro, tensión y una mirada crítica al poder de las redes sociales se combinan en esta pieza que promete atrapar al espectador de principio a fin.

“Daño es una obra intoxicante de principio a fin. Es un viaje delirante y aterradoramente cercano. En el mundo en el que vivimos, impera la competencia por descubrir al ser más fuerte, al más atractivo, al más atrayente. La envidiable cercanía a ese ser perfecto nos quita el sueño. Eclair-Powell se sumerge en esta triste realidad y nos presenta un viaje emocional como ningún otro. Mostrándonos con una mirada feroz e hilarante el particular mundo que hemos construido con nuestro apetito voraz por consumirlo. Las redes sociales nos han conectado y disociado como nunca. Por momentos constituye nuestra identidad y a través de ella nos vemos representados, casi definiéndonos. ¿Pero qué pasa cuando no podemos estar seguros de quiénes somos y terminamos midiéndonos a través de ella? Daño es un viaje a lo más profundo de este sistema consumista y nos señala las ramificaciones de nuestra adictiva conexión con ella. Nunca se ha visto en Lima un monólogo que nos interpele tanto como esta obra. Y por eso creo que se debe hacer ahora”, nos comenta el director Mikhail Page.