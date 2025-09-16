La obra del destacado artista peruano José Tola de Habich (1943–2019) llega por primera vez a Colombia en el marco de la temporada de ArtBo 2025, consolidando un nuevo capítulo en la proyección internacional de su legado.

La exposición, titulada Lenguaje sin fronteras: El orden del caos, se presentará en el Museo El Chicó de Bogotá del 24 de septiembre al 23 de octubre, de martes a domingos y festivos, en horarios de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

La curaduría está a cargo de Marissi Campos, directora de la Fundación José Tola y de la galería que lleva su nombre, quien propone un recorrido que pone en diálogo la fuerza expresiva de Tola con un contexto internacional en expansión. “Tola no ilustra: compone escenas donde la materia y el gesto pactan un orden posible dentro de la tormenta”, señala Campos, destacando el carácter instintivo y arquitectónico de su obra.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada del Perú en Colombia y el auspicio de Cervecerías Cusco, a través de Agua Andea, en un esfuerzo por fortalecer la presencia del arte peruano en escenarios globales.

Tola, formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, fue uno de los artistas peruanos más influyentes de su generación. Su trayectoria lo llevó a bienales internacionales como La Habana y São Paulo, consolidando un estilo expresionista y simbólico que lo convirtió en referente del arte latinoamericano contemporáneo.

Con esta muestra, la Fundación José Tola y Marissi Campos Galería reafirman su compromiso de difundir el arte contemporáneo peruano y latinoamericano en circuitos internacionales, abriendo nuevos espacios de diálogo entre el legado de Tola y las problemáticas del arte actual.