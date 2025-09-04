En el marco de su 25° aniversario, la Asociación Cultural Zanquimbalista presentará este domingo 7 de septiembre la obra “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú” en el Teatro Plaza Norte. La puesta en escena, protagonizada por el primer actor Reynaldo Arenas, combina tradición, fantasía y un mensaje de esperanza para toda la familia.

La historia, en versión libre de Daniel Cuadros Mozombite, sigue a Gepetto, un maestro carpintero que dedica su vida a fabricar juguetes para los niños más necesitados. Tras 25 años de soledad, recibe la visita de un ser mágico de la Amazonía peruana que lo impulsa a cumplir su sueño: tallar un niño de madera que, gracias a un toque de magia, cobrará vida y vivirá aventuras en un misterioso bosque peruano.

El elenco está encabezado por Arenas, junto a Haziel Cuadros (Pinocho), María Belén Ochante, Josué Tapia, Annya Bustamante, Sadith Jaramillo, Yamilé Sánchez, Jorge Orosco, Juan Pablo Larrea y el propio Cuadros Mozombite como “El profe Zorro”. La obra integra técnicas de teatro, circo y música con instrumentos peruanos y electrónicos.

“Cumplimos 25 años llevando cultura a plazas, colegios y grandes escenarios. Empezamos en un parque y hoy celebramos con un espectáculo que mezcla tradición y magia con un mensaje de esperanza”, señaló Cuadros, director y fundador de Zanquimbalista, que ha representado al Perú en festivales internacionales como el de Manizales (Colombia) y el Festival del Sur (Ecuador).

La función de “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú” promete ser una experiencia inolvidable, con un montaje que rescata la esencia de la fantasía universal y la adapta al contexto cultural peruano.