¿Qué tienen en común una taza de té, un nombre falso y unas ganas tremendas de enamorarse? Oscar Wilde lo supo hace más de un siglo, y este julio su comedia más emblemática regresa con una nueva piel. Bajo la dirección de Isabel del Castillo, este clásico promete deleitar al público con una propuesta renovada y escandalosamente divertida. La temporada de solo seis funciones va los fines de semana del 12 al 27 de julio a las 8:00 p.m. en el teatro de La Vaca Multicolor en Lince.

Producida por Chelas Producciones, la obra se presenta como una fiesta de enredos, identidades dobles y verdades a medias, donde los personajes, atrapados entre lo que son y lo que aparentan, sacan a relucir el absurdo del vivir pendientes del qué dirán. “La importancia de llamarse Ernesto no es solo una obra de teatro: es un espectáculo pensado para reírse, disfrutar y reflexionar lo absurdo que puede ser el mundo cuando todo gira en torno al qué dirán” nos comenta su directora.

En la trama, dos jóvenes londinenses —Jack y Algernon— crean alter egos bajo el nombre “Ernesto” para sortear las presiones sociales y vivir pequeñas libertades. El enredo se desata cuando ambas mujeres de las que están enamorados insisten en que solo podrían casarse con un hombre que lleve ese nombre. Entre equívocos, confesiones y revelaciones, la comedia expone con agudeza temas como la identidad, el matrimonio y la obsesión por las apariencias.

La puesta en escena está encabezada por Pilar Núñez, actriz y presidenta de la Asociación para la Investigación Actoral Cuatrotablas, y cuya destacada trayectoria incluye interpretaciones en más de 20 países en América, Europa y Asia. Su presencia suma al montaje una dimensión teatral poderosa y entrañable, convirtiéndose en un estímulo creativo para el resto del elenco: Sandra Melgarejo, Oscar Aguirre, Hanks Sarmiento, Andrea Andrade y Hebe Sánchez, con quienes comparte un juego escénico lleno de ritmo, encanto y complicidad. Juntos construyen una obra que respira humor y deseo que hace del espectáculo un verdadero regalo.

La propuesta de Chelas Producciones, en colaboración con La Vaca Multicolor, no solo respeta la agudeza del texto original, sino que lo revitaliza con una puesta fresca, ágil y desvergonzadamente divertida. “Wilde escribe con una gracia feroz, con una prosa que no necesita ser enredada para ser profunda. Su humor es elegante, descarado, y habla de nosotros aunque finjamos que no. Nos cautiva, con esa sensualidad y je ne sais quoi que todos llevamos dentro. Con esta versión busco crear una atmósfera especial para el público y redefinir, juntos, la idea del teatro clásico como algo cercano y vital” finaliza Isabel del Castillo, directora de la obra, quien inició su formación en los talleres de Fernando Luque y reconoce en esta obra un desafío actoral que siempre deseó llevar a escena: un texto que no teme desabotonarse el cuello para sonrojar —y seducir— al público. La obra estrena el próximo sábado 12 de julio, por seis únicas funciones, en el teatro de La Vaca Multicolor, ubicado en la Av. Canevaro 116, int. 1301 en Lince.

Información importante: