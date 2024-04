Desde el jueves 2 de mayo se presentará la obra de teatro, “Los caracoles” de Julio Ramón Ribeyro, dirigida por Manuel Gold, que contará con las actuaciones de Miguel Iza, Jely Reátegui, Renato Rueda, Sebastián Monteghirfo y Gisela Ponce de León, la música original de la obra está a cargo de Favio Rojas.

La temporada va del 2 al 26 de mayo en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores). Entradas en preventa de Joinnus. La obra va de jueves a domingo a las 8:00 p.m. Capacidad limitada.

¿De qué trata Los caracoles?

1975. En algún lugar del tercer mundo, el emblemático hotel El Trópico se encuentra al borde de la bancarrota debido a su nueva competencia: La Isla de El Viejo Roble. El gerente y el secretario de El Trópico no dudarán en hacer de todo para aplastar a sus rivales, sin importar la ética, las leyes ni las consecuencias.

Esta genial comedia llena de pintorescos personajes y giros inesperados llega al Nuevo Teatro Julieta en conmemoración por los 30 años del fallecimiento del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeyro.

Manuel Gold, actor peruano de cine, teatro y televisión, inicia una nueva etapa en su carrera como director teatral con esta comedia del escritor peruano acompañado con un gran elenco. “Hace algunos años recibí como regalo el libro de “Dramaturgia Completa de Julio Ramón Ribeyro”. Debo confesar, que, a pesar de ser un admirador de Ribeyro, ignoraba su extensa producción teatral. “Los Caracoles” me cautivó de inmediato por su particular humor, la construcción de sus personajes y su aguda crítica social. Años después, cuando recibí la invitación de La Ira Producciones para dirigir teatro por primera vez en mi vida, “Los Caracoles” regresó a mi mente, la volví a leer y fue evidente para mí que era la obra que tenía que elegir, no solo por tener todos los elementos que me encantan en una historia, sino también porque toca un tema absolutamente vigente pese a haber sido escrita hace casi 50 años. Es un verdadero privilegio poder ponerla en escena con un equipo de primer nivel”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dramaturgia: Julio Ramón Ribeyro

Dirección: Manuel Gold

Elenco: Miguel Iza, Jely Reátegui, Renato Rueda, Sebastián Monteghirfo y Gisela Ponce de León

Producción general: LA IRA Producciones

Fecha y Hora: 2 al 26 de mayo, 8pm, jueves a domingo

Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores)

Duración: 1 hora y 20 minutos.

Obra recomendada a partir de 12 años.

PRECIOS PRE-VENTA (Entradas en preventa hasta agotar stock).

Super VIP S/ 55

VIP S/ 45

General S/ 35

PRECIOS DE LAS ENTRADAS (durante la temporada)

Jueves popular:

Super VIP S/ 55

VIP S/ 45

General S/ 35

Viernes a domingo:

Super VIP S/ 65

VIP S/ 55

General S/ 45

TE PUEDE INTERESAR