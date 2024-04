Vuelve la fiesta de los libros. Por segundo año consecutivo, la Cámara del Libro de La Libertad organiza, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Feria Internacional del Libro de La Libertad. Este gran evento cultural se realizará desde el 11 al 21 de abril y tendrá como sede la histórica Plaza de Armas de Trujillo.

La II edición de la Feria del Libro de La Libertad rendirá homenaje especial al escritor nacido en la provincia liberteña de Chepén, Eduardo González Viaña, de gran reconocimiento nacional e incluso internacional, y que engalanará con su presencia y su participación esta fiesta de los libros.

“Me siento muy honrado de que me hayan elegido como el escritor que representa a La Libertad en esta feria internacional del libro. Yo soy La Libertad, todo lo que he hecho, todo lo que he escrito tiene mucho de La Libertad”, ha dicho el reconocido novelista, autor de libros como “Sarita Colonia viene volando”, “El corrido de Dante”, o su más reciente “Kachkaniraqmi, Arguedas”.

Los representantes de la Cámara del Libro de La Libertad han adelantado que uno de los visitantes ilustres será el escritor argentino Kike Ferrari. También se contará con la presencia de escritores nacionales y de la región que serán anunciados en las próximas horas por la organización.

Así también, se ha confirmado la presencia de las mejores editoriales del país en este evento. Habrá presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, recitales, espectáculos de teatro y música. Además, también se contará con una sala infantil con espectáculos para niños.

Es decir, serán once días de ambiente cultural festivo apto para toda la familia, de modo que la plaza de Armas de Trujillo volverá a ser un recinto de reunión para todos los ciudadanos, pero, además, rodeados de libros y mucha cultura.