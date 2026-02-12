El Comité Peruano Memoria del Mundo – UNESCO aprobó la incorporación del patrimonio documental titulado “Obra musical del compositor peruano Felipe Pinglo Alva” al Registro Peruano Memoria del Mundo – UNESCO.

La decisión fue adoptada en sesión del 25 de noviembre de 2025, como parte de las acciones orientadas a la protección del patrimonio documental y a la promoción de su acceso universal.

Un acervo único del autor de “El Plebeyo”

El conjunto documental pertenece al compositor Felipe Pinglo Alva, figura clave del vals criollo peruano.

El acervo está integrado por:

Poemas y letras originales

Partituras manuscritas

Publicaciones y reconocimientos oficiales

Registros sonoros originales, incluido un disco de época

Los documentos son custodiados por su sobrina nieta, Anabel Helem Gómez Alva.

Este patrimonio ya había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Viceministerial N.° 108-2016-VMPCIC-MC.

Valor histórico y cultural

El reconocimiento destaca la importancia del legado de Pinglo en la transformación del vals criollo en una expresión profundamente peruana, capaz de retratar la vida urbana y las tensiones sociales de la Lima de inicios del siglo XX.

El Registro Peruano Memoria del Mundo – UNESCO forma parte del programa internacional de la UNESCO, orientado a salvaguardar documentos de valor excepcional.



