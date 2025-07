Por cinco funciones se presentará la corta temporada de la obra teatral Reconstrucción, escrita por Renato Hidalgo y dirigida por Mauricio Coronado. La puesta en escena se estrenará el viernes 4 de julio a las 8:00 p.m. en El Galpón Espacio.

Reconstrucción es un drama teatral inspirada en testimonios, que aborda el tema de represión de emociones desde un duelo no concluido. Conoceremos la historia de Ariana, una joven fuerte y decidida recién egresada de la universidad y con problemas familiares que recibirá una invitación a una fiesta por Instagram. Al llegar al lugar se encontrará con Pedro -su amigo de la universidad- y conocerán a Lorena, una chica pet lover desconocida para ellos; juntos descubrirán que el local está en construcción y no hay ninguna fiesta. Los tres personajes deciden irse del lugar, pero al estar encerrados buscarán una salida sin éxito. Juntos notarán que el lugar no solo los retiene, sino que los observa y les habla sin la necesidad de usar palabras, como si conociera aquello que cada uno ha preferido callar. Si se atreven a mirar donde más les incomoda, ¿encontrarán la salida o solo será un juego mental?

"La obra nos sumerge en el profundo viaje del duelo a través de tres personajes atrapados en un espacio que parece no tener salida. Cada uno de ellos debe enfrentarse a sus propios miedos y traumas, revelando cómo a menudo las barreras internas pueden impedirnos avanzar y sanar“, nos dice el director de la obra Mauricio Coronado. Para él, la importancia del proyecto radica en su capacidad para abordar temas universales como el miedo, la negación y la liberación emocional: ”a través del diálogo y la confrontación con sus propias sombras los personajes nos muestran que, al enfrentar nuestros duelos y hablar de ellos, es posible encontrar un camino hacia la sanación y la reconstrucción personal“.

La obra representa la liberación de las emociones reprimidas por causa del duelo usando como metáfora la búsqueda de una salida por causa de un encierro interno en un estilo realista. Forman parte del elenco: Fabiola Huamán, Vitto Céspedes y Antoanee Suleira.

Reconstrucción es el Proyecto Final de los alumnos que cursan la Carrera de Artes Escénicas de la UPC. Los Jefes de Proyecto son: Pierina Céspedes, Geraldina Burga, Reyna Qqueccaño y Wenceslao Vásquez.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Días de función: viernes 4 y 18 de julio/ sábado 5, 12 y 19 julio a las 8:00 p.m.

Lugar: El Galpón Espacio

Dirección: Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre

Entrada General: 40 soles

Entrada Estudiantes: 27 soles

Entrada Comunidad UPC: 20 soles

Venta de entradas al enlace Form https://forms.gle/3yXMmdKWujf7MUd17