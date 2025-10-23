Una nueva propuesta teatral se suma a la cartelera limeña. La productora Los Asombrosos Sombreros presenta “Rosa de dos aromas”, una versión libre de la reconocida comedia del dramaturgo mexicano Emilio Carballido, dirigida por Francisco Cabrera. La temporada va hasta el 3 de noviembre en la Sala Tovar, en Miraflores.

El montaje está protagonizado por Olga Kozitskaya y Liz Rogerro, quienes interpretan a Leonela y Marlene, dos mujeres de mundos opuestos que coinciden inesperadamente en la sala de espera de una cárcel. Lo que inicia como un encuentro fortuito se transforma en una revelación contundente: ambas se encuentran allí por el mismo hombre, Jorge Luis Villarán, interpretado por Feffo Neyra.

A partir de esta situación, la obra plantea una crítica divertida y emotiva a las estructuras románticas convencionales. Las protagonistas unen esfuerzos para conseguir la libertad del hombre que las engañó, pero en ese proceso de solidaridad y confrontación personal descubren una nueva forma de dignidad y decisión sobre sus propias vidas.

Para el director Francisco Cabrera, esta puesta en escena “refuerza la lucha de las mujeres frente a la adversidad y nos invita a mirarnos con empatía, incluso cuando creemos estar en lados opuestos. Quizá descubramos que el amor y la dignidad pueden florecer incluso en los lugares más inesperados”.

Con humor, ritmo contemporáneo y un mensaje potente sobre sororidad, “Rosa de dos aromas” se perfila como una opción imperdible para el público limeño.

Ficha de temporada

📅 Del 17 de octubre al 3 de noviembre

🕗 Viernes a lunes a las 8:00 p.m. / domingos a las 7:00 p.m.

📍 Sala Tovar – Manuel Tovar 255, Miraflores

🎟️ Entradas disponibles en Joinnus