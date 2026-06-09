A casi 40 años de la tragedia del Fokker F27 de Alianza Lima, el proyecto teatral “Inolvidables” llega a los escenarios para reflexionar sobre las huellas humanas y emocionales que dejó uno de los episodios más dolorosos en la historia del deporte peruano.

La propuesta, desarrollada como proyecto de fin de carrera de estudiantes de Artes Escénicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se presentará del 17 de junio al 2 de julio en el Teatro Ricardo Roca Rey de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA).

Dirigida por Ebelin Ortiz y escrita por Federico Abril, la obra se basa en una exhaustiva investigación que recopiló testimonios, documentos históricos, publicaciones periodísticas y material fotográfico relacionado con el accidente ocurrido el 8 de diciembre de 1987.

Más allá de la tragedia deportiva

“Inolvidables” no busca reconstruir el accidente, sino explorar el impacto que este dejó en quienes lo vivieron de cerca. La experiencia se divide en dos partes: una exposición documental que presenta testimonios y recuerdos vinculados al siniestro, y la puesta en escena “Inolvidables: En la memoria de los Salcedo”, que traslada esa memoria colectiva al ámbito familiar.

La historia gira en torno a Alfredo Salcedo, quien tras la muerte de su padre descubre una serie de cuadernos que revelan la participación de este en las labores de rescate luego de la caída del avión. A través de estos escritos, el protagonista comprende que el silencio y la distancia emocional de su padre estaban marcados por el trauma de haber sido testigo de una tragedia que truncó los sueños de decenas de jóvenes futbolistas.

Una reflexión sobre el duelo y la memoria

La obra aborda temas universales como las heridas emocionales heredadas, la relación entre padres e hijos, la dificultad para expresar el dolor y el miedo a perder a quienes amamos.

“La historia no solo habla de lo que creemos que habla, sino de las relaciones interpersonales. Un padre silente, una madre organizada y un hijo que pide respuestas”, señala Ebelin Ortiz sobre la propuesta.

La directora añade que la obra también invita a reflexionar sobre los sueños frustrados y la necesidad de construir esperanza a partir de experiencias dolorosas.

Elenco y equipo creativo

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Álvaro Cáceda, Ebelin Ortiz, Manuel Ortiz, Paco Caparó, Renato Hidalgo y Diego Canelo.

La escenografía y el diseño de luces están a cargo de Gianella Alzamora, mientras que la producción general es liderada por Lucero Palacios.

Fechas y entradas

“Inolvidables: En la memoria de los Salcedo” se presentará los días 17, 18, 24 y 25 de junio, además del 1 y 2 de julio, a las 7:30 p.m., en el Teatro Ricardo Roca Rey (Jr. Ica 323, Cercado de Lima).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.