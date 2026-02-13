Luego de haber hecho reír a más de 50 mil espectadores entre 2024 y 2025, “La Tribu”, uno de los mayores fenómenos del teatro peruano reciente, regresa a los escenarios para su temporada de despedida. La obra escrita por Ítalo Cordano y codirigida por Bruno Ascenzo iniciará su última temporada este 19 de febrero en el Teatro Claretiano, ubicado en el distrito de San Miguel.

El elenco, conformado por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Luciana Arispe, Alejandro Villagómez, Diego Pérez y Óscar Meza, vuelve por última vez a escena para contar la historia de una familia disfuncional que, desde el humor, explora los vínculos humanos, el amor, la amistad, la exclusión y la necesidad de pertenecer.

La trama gira en torno a Silvano Cavagnaro (Carlos Carlín), quien planea un tranquilo fin de semana de celebración de cumpleaños junto a su esposa Tere (Alejandra Guerra). Sin embargo, sus planes se ven alterados cuando sus tres hijos adultos llegan inesperadamente con sus respectivas parejas. A partir de ese momento, la convivencia se transforma en una montaña rusa emocional, donde viejos rencores, heridas no resueltas y choques generacionales afloran con una sola mirada, un comentario fuera de lugar o una opinión no solicitada.

“Estamos muy felices por esta tercera y última temporada. La Tribu corre en tiempos de extrema polarización y pone el foco en la difícil tarea de comunicarnos y ponernos de acuerdo sin destruirnos. Nos invita a reflexionar sobre el respeto, la empatía y el diálogo, y nos sirve como un espejo para observarnos con perspectiva”, señaló Bruno Ascenzo, quien adelantó que esta temporada contará con solo 30 funciones antes de bajar definitivamente el telón.

Por su parte, el dramaturgo Ítalo Cordano recordó el origen de la obra y su conexión con el público. “Hace más de siete años escribí la primera versión de La Tribu. Desde entonces atravesamos una pandemia y múltiples crisis políticas. Me conmueve que el público se reconozca en los personajes, porque esta historia habla de nuestra necesidad esencial de conexión con los demás”, comentó.

La obra cerró su temporada anterior con un sold out dos semanas antes del final, congregando a más de 23 mil espectadores. Ahora regresa al teatro desde el 19 de febrero hasta el 5 de abril, con funciones de jueves a domingo. Los jueves y viernes las funciones serán a las 8:30 p. m.; los sábados habrá doble función a las 6:00 p. m. y 8:30 p. m.; y los domingos a las 7:00 p. m.. Las entradas están disponibles en losproductores.pe, Joinnus y en la boletería del teatro.

Un salto a la pantalla grande

El éxito de “La Tribu” no se limita a las tablas. La producción ya culminó el rodaje de su versión cinematográfica, que busca ampliar el universo de la familia Cavagnaro y llevar esta historia a la pantalla grande. El estreno de la película está previsto para octubre de 2026.