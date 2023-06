Obra ‘Todo lo malo pasó en septiembre’ se presentará en la Casa de la Cultura de Chorrillos.

‘Todo lo malo pasó en septiembre’, escrita y dirigida por Xiomara Loli, con las actuaciones de Viviana Andrade, Ariana Ángeles, Marcela Guzmán y Antonieta Pari.

La obra nos cuenta la historia de las mujeres de la familia Acosta, quienes una mañana intentan levantar a Amanda. Sin embargo, tras no recibir respuesta alguna por su parte, Octavia y Fernanda, la abuela y la madre de Amanda respectivamente, descubren que partes del cuerpo de la joven se han convertido en madera. Esta situación nos da pie a conocer el pasado de estas mujeres centrándonos en su relación de madres e hijas y cómo muchos eventos desafortunados terminaron afectando a Amanda.

“Esta obra nace a partir del último curso de dramaturgia que llevo en mi carrera de Artes Escénicas. El hecho que algo que inició de forma tan pequeña, se ha convertido en este proyecto tan gratificante, me ayuda a crecer como artista y fortalecer el mensaje que quiere dar la obra. “Todo lo malo pasó en septiembre” no solo se centra en la historia de estas 4 mujeres, sino que indaga y se cuestiona el papel de la maternidad, de la mujer en una sociedad peruana, específicamente dentro de un entorno familiar y cómo estas relaciones entre madre e hija / abuela y nieta, realmente puede afectar en la salud mental, si estas relaciones no son cuidadas como se debería. Están todas y todos invitados a ver esta fantástica obra en la Casa de la Cultura de Chorrillos a partir de este sábado 01 de Julio”, nos comenta la directora.